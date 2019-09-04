Подставь другую щёку: Svenska Dagbladet о методах борьбы Швеции с преступностью

Новости о гибели невинных в Швеции, в том числе женщин и детей, становятся дежурным блюдом в национальных газетах — и во многом причина этого кроется в разгуле преступности, пишет в своей статье для Svenska Dagbladet Ивар Арпи. Как отмечает журналист, особенно уязвимым в этом отношении является средний класс, однако политики вместо того, чтобы принимать реальные меры, зачастую лишь высказывают своё осуждение.

Четыре года назад в результате взрыва бомбы, прикреплённой к автомобилю, погибли четырёхлетняя Луна вместе со своим отцом, а также ещё два человека. Год спустя погиб восьмилетний Юсуф, когда в квартиру, где он на тот момент находился, залетела ручная граната. Два года назад 16-летнего Ахмеда Обаида убили на автобусной остановке в районе Русенгорд в Мальмё. В ночь на вторник в пригороде Стокгольма Рокста застрелили 18-летнюю девушку. Днём же ранее в спокойном районе Мальмё, в Риберсборге, прямо на глазах у мужа и прочих свидетелей убили 31-летнюю женщину с младенцем на руках. «В неё с близкого расстояния выпустили десять пуль. Это была казнь», — пишет в своей статье для Svenska Dagbladet Ивар Арпи.

Смерть невинных в разборках между преступниками начинает превращаться в дежурное блюдо информационной повестки дня. Тем не менее многим всё же кажется, что эпизоды, в рамках которых гибнут женщины с грудничками на руках, находятся за границей обыденного. В случае с 18-летней девушкой мотив по-прежнему неизвестен, однако есть данные о том, что её муж отбыл срок за тяжкие преступления.

Многие жаловались на то, что убийство мамы с ребёнком быстро политизируется. «Однако меры по борьбе с преступностью уже давно должны быть главным приоритетом. Политикам следовало бы наперегонки искать решение этой проблемы. Политизируйте преступность больше, а не меньше. Проблема в том, что политики, судя по всему, могут только констатировать, что такие происшествия «неприемлемы». Так говорит премьер-министр Стефан Лёвен после каждого похожего случая. Да, неприемлемо, но что дальше-то?» — возмущается журналист.

Редактор по политическим вопросам газеты Sydsvenskan Хейди Авеллан, утверждает, что «стрельба стала настолько рутинным явлением, что ещё несколько лет назад такое и в голову прийти не могло». И это несмотря на то, что об этом предупреждали ещё с 90-х годов. Однако тех, кто об этом говорил, никто не слушал.

«Может легко сложиться впечатление, что наготове всегда стоит армия комментаторов, готовая напрыгнуть на первого же человека, который скажет что-то, что можно истрактовать как спорное высказывание», — отмечает Арпи.

В то же время, продолжает журналист, на страницах Svenska Dagbladet многие авторы предлагали разнообразные реформы, призванные в том числе стимулировать желание свидетелей давать показания. Дело в том, что в последнее время процент раскрытых преступлений со смертельным исходом находится на отметке 23%. Угрозы или насилие в ходе судебного процесса часто ведут к отказу от обвинений. Кроме того, следует также ввести институт коронного свидетеля, чтобы у людей, желающих вернуться к приличной жизни, был соответствующий стимул выдавать своих сообщников.

При этом, по мнению Арпи, в ходе задержания по тяжким преступлениям полицейские должны иметь возможность сохранять анонимность. Если данные сотрудника правоохранительных органов известны, то это может привести к эпизоду, похожему на обстрел дома полицейского из крупнокалиберного автоматического оружия в октябре 2017 года. В том здании помимо самого полицейского находились его жена и два ребёнка. «В доме были большие разрушения, батареи, игрушки и прочие вещи просто изрешетили, — отметила по этому поводу глава регионального отделения полиции Карин Гётблад. — Это чистая случайность, что ни в кого не попали».

Полицейские, подчёркивает журналист, во время выполнения своих должностных обязанностей, должны чувствовать, что их близкие находятся вне опасности. Этот принцип также стоит распространить и на других членов цепочки судебного преследования. Вместе с тем стоит максимально упростить процесс сотрудничества между различными ведомствами. «В деле выделения преступников нет мелких оплошностей. Их жизнь должна превратиться в море обвинений, счетов и бумажной работы», — подчёркивает автор.

В понедельник в Svenska Dagbladet вышла статья о 13-летнем Филипе, которого грабили, избивали и притесняли до такой степени, что его семье пришлось переехать в другой город. При этом отделение детской и подростковой психиатрии посоветовало им не подавать заявление в полицию. Полиция же порекомендовала им переехать, пока не стало хуже.

«Не так давно я писал о том, как избивают и грабят детей, принадлежащих к среднему классу. Банды видят в них лёгких жертв. Боксёрскую грушу. Ходячий кошелёк. Поэтому стокгольмская полиция просит родителей встречать своих детей с тренировки и провожать на неё. А также не носить красивой одежды, не иметь при себе привлекательных вещей, не показывать никому телефон, не отвечать на угрозы и всё отдавать, — пишет автор. — Следующим шагом, наверное, будет притвориться мёртвым».

«Неужели мы научимся с этим жить? Неужели мы будем подставлять другую щёку? Если мы не можем защитить собственных детей или молодых женщин с грудничками на руках, то что мы тогда за общество?» — задаётся вопросом Ивар Арпи.