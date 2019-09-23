Le Figaro: сирийские беженцы попытались улететь из Греции в Швейцарию под видом украинских волейболистов

Десять нелегальных мигрантов из Сирии в афинском аэропорту пытались выдать себя за волейбольную команду с Украины в надежде пробраться на рейс в Швейцарию, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, мужчины были одеты в волейбольную форму и несли с собой мячи, однако пройти паспортный контроль с поддельными украинскими паспортами им не удалось.

Десять нелегальных мигрантов из Сирии в афинском аэропорту пытались выдать себя за волейбольную команду в надежде пробраться на рейс в Швейцарию, сообщает Le Figaro.

По сообщениям греческой полиции, мужчины были одеты в форму волейболистов и имели при себе два волейбольных меча, надеясь, что подобный маскарад поможет им улететь в Цюрих.

Однако сирийцы были разоблачены и задержаны на паспортном контроле, когда выяснилось, что представленные ими украинские паспорта оказались поддельными.

Как напоминает газета, по официальным данным, сегодня в центрах содержания мигрантов на греческих островах Лесбос, Хиос и Самос содержатся 26 тыс. соискателей статуса беженцев.