NAR: «технологическая холодная война» заставила Москву ухватиться за Huawei

Сложности в отношениях между Западом и Huawei привели к сближению китайского гиганта с Россией, которая также ощущает на себе западный «антагонизм», пишет японская Nikkei Asian Review. Как отмечает обозреватель издания, Москва надеется благодаря укреплению связей с китайской корпорацией получить доступ к инвестициям и технологиям.

Китайская корпорация Huawei, которая «попала в чёрный список» США и ряда европейских стран, стала сближаться с Россией — и данное сближение будет иметь далеко идущие последствия для обеих сторон, пишет Nikkei Asian Review.

Как подчёркивается в материале издания, Huawei в последнее время достигла в России серьёзных успехов: она «выбилась на российском рынке в лидеры сразу в нескольких секторах, начиная с мобильных сетей 5G и заканчивая продажами смартфонов». Кроме того, корпорация также начала расширять в России научно-исследовательскую и проектно-конструкторскую деятельность, налаживая связи с местными университетами, отмечает обозреватель NAR. В свою очередь, Россия, которая также «сталкивается с антагонизмом со стороны Запада и ухудшением отношений с США», в такой обстановке получает от китайского технического гиганта «так нужные ей иностранные инвестиции» и помощь в подготовке специалистов, пишет журналист, ссылаясь на российских экспертов.

В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Санкт-Петербург в июне Huawei подписала с российской МТС контракт на внедрение в России технологии 5G, и в прошлом месяце компании уже запустили первую испытательную зону 5G в Москве, напоминает автор статьи. В начале октября зампредседателя правления Huawei Кен Ху также объявил о том, что компания намеревается продвигать развитие сетей 5G в России, подготовив за следующие 5 лет 10 тыс. специалистов и вложив в эту подготовку 500 млн рублей, говорится в материале NAR.

Сверх того, Huawei стала главным игроком на российском рынке смартфонов: по данным российских аналитиков, в третьем квартале 2018 года Huawei вместе со своим брендом Honor обогнал корейскую Samsung по продажам смартфонов — а согласно последней статистике, Huawei и Honor вместе занимают 37% рынка. Как утверждают российские эксперты, секрет успеха китайской компании — в значительных инвестициях в продвижение бренда Honor, а также в ценовой политике: компания предлагает относительно высококачественные смартфоны по ценам ниже рыночных, с которыми «не могут или не хотят» конкурировать соперники, разъясняет журналист NAR.

Российские эксперты, с которыми побеседовал автор статьи, сошлись во мнении о том, что, хотя сохранность личных данных и является важным фактором, у россиян нет причин думать, что ею рискуют лишь пользователи технологий Huawei — хотя именно в её адрес регулярно озвучиваются обвинения в «шпионаже в западных странах. Некоторые аналитики также отмечают, что Кремль больше беспокоит перспектива шпионажа со стороны Вашингтона, а не Пекина, пишет NAR.

По данным японского издания, в связи с обострением отношений с США, Huawei начала воспринимать как «потенциальный источник инноваций» Россию: в августе компания заявила, что в три раза увеличит в России штат научных работников и откроет к концу нынешнего года три исследовательских центра. Кроме того, компания укрепляет партнёрство с ведущими техническими университетами России, в том числе и приглашая их к участию в совместных проектах и спонсируя исследования в интересных Huawei областях, говорится в материале.

По мысли российских экспертов, благодаря качественным трудовым ресурсам России и «изобилию» талантливых программистов и инженеров Huawei удастся сохранить конкурентоспобность в плане инноваций несмотря на усиливающееся давление со стороны Запада. Между тем, отношения с Huawei в этом плане окажутся выгодными и Москве, поскольку китайская компания поможет местным специалистам приобрести новые навыки и даст им возможность участвовать в разработке продуктов мирового уровня, уверены они.