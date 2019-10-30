Euronews: татуировки в Гонконге превратились в символ «протеста шёпотом»

Одним из знаков сопротивления в Гонконге становятся символические татуировки — их делают те, кто в душе поддерживает акции протеста, однако пока не готов принимать в них непосредственное участие. При этом некоторые салоны татуажа даже набивают эти «протестные» татуировки бесплатно, выражая тем самым солидарность с протестующими, передаёт Euronews.
В Гонконге татуировка стала одним из символов сопротивления. Перманентный рисунок на тело наносят те, кто поддерживает антиправительственные акции протеста, но по разным причинам не может в них участвовать.
Мастер тату Майк Чан работает в бизнесе около двух лет. Тем, кто хочет выразить согласие с манифестантами, показать своё сочувствие и переживания, Майк предлагает десятки вариантов тату.
МАЙК ЧАН, мастер татуажа:Эти татуировки я наношу бесплатно — потому что, ну я так считаю, это часть сопротивления. Я выходил на митинги и участвовал в протестах, видел разные группы людей, которые добровольно делают что-то, чтобы помочь друг другу. Я думаю, что вот эти татуировки имеют ту же природу: это сродни раздаче бутылок с водой. Я таким образом, в силу своих возможностей, вношу свой вклад в движение.
Мэри хотела бы влиться в ряды мирных демонстрантов. Но пока девушка к этому не готова: не хватает смелости, и слишком много страхов. Она боится задержаний и арестов, не хочет быть узнанной. И это её выбор. Татуировка на бедре — молчаливый протест Мэри.
МЭРИ, клиентка салона:Почему я делаю татуировку? Посмотрите, что произошло за последние несколько месяцев! Вы не можете свободно говорить, вы ограничены в своих действиях. Единственное, чем можно заняться, так это нанести вот такой рисунок на тело. Это останется воспоминанием на всю жизнь.
Ранее в Китае татуировки наносили в большинстве своём члены преступных группировок и другие криминальные элементы. Сегодня татуировка — способ сделать политическое заявление властям Гонконга, пусть даже шёпотом.
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