ABC News: шокирующие события — полиция открыла огонь по протестующим в Гонконге

Протесты в Гонконге предприняли новый, жестокий поворот: в ходе стычки с двумя активистами полицейский выстрелил по одному из них, передаёт ABC News. Как отмечает канал, ситуация в Гонконге в целом сильно обострилась как по причине загадочной смерти одного из протестующих, так и из-за поджога случайного прохожего из-за спора. Обе стороны всё чаще прибегают к насилию, и, если власти города не сумеют навести порядок самостоятельно, вмешается Пекин.

Теперь к зарубежным новостям. Гонконг поглотил хаос. Этим утром протесты там опасно обострились. Старший зарубежный корреспондент Иан Паннелл следит за развитием событий. Доброе утро, Иан.



ИАН ПАННЕЛЛ, старший зарубежный корреспондент ABC News: Доброе утро, Робин. Да, всё правильно: в нескольких точках Гонконга творится что-то жуткое. Сегодняшние стычки начались после загадочной смерти одного из протестующих в пятницу вечером. Этот инцидент ещё больше усугубил и без того напряжённую обстановку.



Этим утром протесты в Гонконге приняли новый, жестокий поворот. Полиция открыла огонь по невооружённым митингующим, которые на протяжении многих месяцев боролись за политические реформы, автономию от Китая и прозрачность действий полиции.



КЭРРИ ЛАМ, глава администрации Гонконга: Мы будем не щадя сил искать способы и пути положить конец насилию в Гонконге.



Этот сотрудник полиции начал бороться с протестующим, одетым в белое, после чего другой активист в чёрной футболке, как видно на этих кадрах, бросился прямо к ним. Затем полицейский поворачивается к нему и производит выстрел из своего оружия. Это, по крайней мере, один из тех протестующих, который попал в больницу в критическом состоянии.



Сегодняшняя акция называлась операция «Восход». В её ходе протестующие собирались заблокировать шоссе и разгромить станции метро. Обстановка накалилась до предела: это видно на примере спора с прохожим, который закончился тем, что последнего облили бензином и подожгли. Полиция опять использует заряды со слезоточивым газом в самом центре гонконгского делового центра, из-за чего его обитатели в панике прячутся внутри зданий.



Душа протеста — это студенты, поэтому сегодня в Гонконгском политехническом университете одни активисты швыряют баррикады в воздух, в то время как другие разливают бензин, пытаясь устроить поджог. Этому противостоянию с полицией конца и края не видно.



ИАН ПАННЕЛЛ: Надо сказать, что это опасное обострение обстановки, ведь стороны всё чаще прибегают к насилию. Можно побиться об заклад, что китайское руководство внимательно следит за ходом событий. Напомню, что Пекин уже пригрозил вмешаться, если гонконгским властям не удастся взять ситуацию под контроль самостоятельно. Эми?



Да, положение действительно шаткое. С нами был Иан Паннелл, спасибо.



Дата выхода в эфир 11 ноября 2019 года.