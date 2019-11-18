TV5 Monde: полиция Гонконга угрожает использовать боевые патроны против манифестантов

Жители Гонконга продолжают свои протесты — их эпицентр переместился в университетский кампус, где активисты строят баррикады и отражают атаки полиции коктейлями Молотова и горящими стрелами, передаёт TV5 Monde. Стражи правопорядка угрожают пустить в ход настоящие пули, но изнурённые манифестанты готовы бороться до конца.

Рано утром протестующие выходят из здания университета, всё ещё затянутого слезоточивым газом. Большинство обессилены. Перед входом лежат обгоревшие обломки — следы долгой неспокойной ночи, во время которой университет стал настоящим полем сражения. Манифестанты удерживают свои позиции на высоких точках. Немного дальше грузовик попытался прорвать баррикаду — его тут же забросали коктейлями Молотова. В конечном итоге от отступил.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ 1: Это война! Это настоящая война! Они используют настоящее оружие, чтобы нас расстрелять.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ 2: Я думаю, что все этого всего боятся. Но мы должны бороться, теперь мы не можем остановиться.

Отражая атаку водомётов, манифестанты начали стрелять подожжёнными стрелами. Пока некоторые держали оборону, другие организовали пункты взаимопомощи. На кухне готовят еду, а здесь протестующие моются и пытаются высушить свою одежду. У них нет времени ни на сон, ни на отдых, потому что все знают: если прекратить борьбу, их всех отправят в тюрьму.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Сначала я боялась. Я была в панике из-за того, что придётся остаться тут, потому что полиция объявила, что все, кто находится в здании университета, будут арестованы за участие в массовых беспорядках и приговорены к 10 и более годам. Но теперь я спокойна, потому что я знаю, что мы останемся вместе, и никто не избежит (ареста. — Ино ТВ) и не оставит других.

Полиция Гонконга пригрозила использованием настоящие пули, но в стенах университета, похоже, больше никакие угрозы не подрывают решимость протестующих.

Дата выхода в эфир 18 ноября 2019 года.