Süddeutsche Zeitung разглядела российский след в нежелании Турции одобрить план НАТО по «защите» Польши и Прибалтики

В последнее время Турция и остальные страны — члены НАТО как будто «живут в двух разных мирах», пишет Süddeutsche Zeitung. И накануне юбилейного саммита Североатлантического альянса это проявляется всё отчётливее, подчёркивает немецкое издание.
В последнее время складывается впечатление, что Турция и остальные страны — члены Североатлантического альянса «живут в двух разных мирах», пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
И накануне юбилейного саммита НАТО это проявляется всё отчётливее, подчёркивает автор статьи Кристиане Шлёцер.
Так, например, Анкара дала понять, что одобрит план западного военного блока по «защите» Польши и Прибалтийских стран только в том случае, если Североатлантический альянс признает Отряды народной самообороны (YPG) сирийских курдов угрозой для Турции, отмечает журналистка Süddeutsche Zeitung.
Как уточняет Шлёцер, Анкара оправдала «вторжение» на севере Сирии необходимостью принять меры с целью самообороны.
Впрочем, напоминает автор статьи, уже в конце октября Турция остановила военную операцию на севере Сирии после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин договорились о совместном патрулировании региона.
«Тем самым Турция укрепила господствующее положение в Сирии главного противника НАТО — России», — констатирует журналистка немецкого издания.
Сближение же Москвы и Анкары, продолжает Шлёцер, началось ещё до начала военной операции турков на севере Сирии. В частности, Турция закупила российские зенитно-ракетные комплексы С-400, которые «несовместимы с системами НАТО».
«Для Москвы это был большой успех, ведь та уже давно пытается увести Турцию у НАТО», — утверждает журналистка Süddeutsche Zeitung.
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