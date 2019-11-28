Daily Telegraph: Турция и Россия строят планы на будущее несмотря на американские санкции

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что для преодоления разногласий Турции необходимо избавиться от С-400, которые она уже закупила. Однако, как пишет The Daily Telegraph, Турция уже начала испытывать недавно приобретённый российский ЗРК против американских истребителей. Кроме того, появилась информация, что Анкара должна подписать с Москвой новый контракт о закупке зенитных ракетных комплексов С-400, что приведёт к введению санкций, которыми ей грозили США.

Турция собирается подписать с Россией новый контракт о закупке зенитных ракетных комплексов С-400, что может привести к дальнейшему ухудшению отношений с США, а также к введению санкций, которыми ей грозили. Как пишет The Daily Telegraph, администрация Трампа предупредила Анкару, что страну освободят от санкций, если она не активирует систему С-400. Однако Турция провела испытания недавно приобретённого российского ЗРК против американских истребителей.

Вероятно, первые испытания проводились лишь для того, чтобы убедиться, что радары работают исправно или чтобы проверить, могут ли они должным образом отличать свои самолёты от самолётов противника. Однако в США и НАТО обеспокоены тем, что в результате данных испытаний Россия могла бы получить представление о возможностях западных самолётов.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил на прошлой неделе, что для преодоления разногласий Турции необходимо избавиться от С-400, которые она уже закупила. Однако глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил в интервью, что Москва в первой половине следующего года надеется заключить контракт о поставке Турции второго полкового комплекта ЗРК С-400.

«Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов. Но хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы», — заявил Михеев.

После того как прозвучало заявление Михеева, появилась информация о том, что президент Эрдоган заявил, что до апреля следующего года представители турецких и американских властей будут искать пути урегулирования разногласий между союзниками по НАТО по поводу покупки и эксплуатации С-400.

Как напоминает издание, напряжённость в отношениях Турции с США и НАТО вызвана покупкой российских ЗРК, а также наступательной операцией, предпринятой Эрдоганом на севере Сирии. Турцию и союзников из числа сирийских повстанцев обвиняют в совершении в этом районе военных преступлений против гражданского населения.