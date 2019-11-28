Daily Telegraph: Турция и Россия строят планы на будущее несмотря на американские санкции

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что для преодоления разногласий Турции необходимо избавиться от С-400, которые она уже закупила. Однако, как пишет The Daily Telegraph, Турция уже начала испытывать недавно приобретённый российский ЗРК против американских истребителей. Кроме того, появилась информация, что Анкара должна подписать с Москвой новый контракт о закупке зенитных ракетных комплексов С-400, что приведёт к введению санкций, которыми ей грозили США.
Турция собирается подписать с Россией новый контракт о закупке зенитных ракетных комплексов С-400, что может привести к дальнейшему ухудшению отношений с США, а также к введению санкций, которыми ей грозили. Как пишет The Daily Telegraph, администрация Трампа предупредила Анкару, что страну освободят от санкций, если она не активирует систему С-400. Однако Турция провела испытания недавно приобретённого российского ЗРК против американских истребителей.
Вероятно, первые испытания проводились лишь для того, чтобы убедиться, что радары работают исправно или чтобы проверить, могут ли они должным образом отличать свои самолёты от самолётов противника. Однако в США и НАТО обеспокоены тем, что в результате данных испытаний Россия могла бы получить представление о возможностях западных самолётов.
Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил на прошлой неделе, что для преодоления разногласий Турции необходимо избавиться от С-400, которые она уже закупила. Однако глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил в интервью, что Москва в первой половине следующего года надеется заключить контракт о поставке Турции второго полкового комплекта ЗРК С-400.
«Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов. Но хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы», — заявил Михеев.
После того как прозвучало заявление Михеева, появилась информация о том, что президент Эрдоган заявил, что до апреля следующего года представители турецких и американских властей будут искать пути урегулирования разногласий между союзниками по НАТО по поводу покупки и эксплуатации С-400.
Как напоминает издание, напряжённость в отношениях Турции с США и НАТО вызвана покупкой российских ЗРК, а также наступательной операцией, предпринятой Эрдоганом на севере Сирии. Турцию и союзников из числа сирийских повстанцев обвиняют в совершении в этом районе военных преступлений против гражданского населения.
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба после победы над французским «Лионом» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов ответил на вопрос об оскорблениях болельщиков в свой адрес.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не исключил введения санкций в отношении Ирана из-за несоблюдения Тегераном взятых обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Калининградской области снижается, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. За январь — октябрь 2019 года общее число ДТП с участием несовершеннолетних сократилось на семь (по сравнению с аналогичным периодом 2018-го).
С начала 2019 года в Ставропольском крае возвели более 500 тыс. кв. м жилья в секторе частного и малоэтажного строительства, что на 44% больше, чем в 2018-м. Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональный Минстрой.
Организаторы рассказали о программе ежегодного зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество», который пройдёт в столице с 13 декабря по 12 января, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
В музеях Московского Кремля стартует проект «Пётр. Первый. Коллекционер. Исследователь. Художник», приуроченный к 350-летию Петра I. Куратор Ольга Дмитриева в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, которая открывается в пятницу, 29 ноября.
Произведения русских писателей, в том числе прижизненное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» и первое издание сборника стихов Осипа Мандельштама «Камень», продали на аукционе Christie's.
В Министерстве спорта Челябинска рассказали, что в июне 2020 года в городе пройдут спортивные игры БРИКС, в которых примут участие команды из России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Заместитель генерального директора музеев Московского Кремля доктор исторических наук Ольга Дмитриева рассказала газете «Известия» о новой выставке «Пётр I. Коллекционер, исследователь, художник», которая откроется в конце ноября.