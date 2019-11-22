Newsweek: «только нагнетание напряжённости» — Россия осудила решение США расширить военное присутствие в Саудовской Аравии

Россия выступила с критикой решения американского президента Дональда Трампа увеличить численность американских военнослужащих в Саудовской Аравии, сообщает Newsweek. В российском МИД отметили, что такой шаг США будет воспринят Ираном в качестве провокации и приведёт к росту напряжённости.

Намерение США направить дополнительные подразделения в Саудовскую Аравию ведёт к нагнетанию напряжённости в регионе Персидского залива, передаёт Newsweek со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова.



«Это только нагнетание напряжённости. Они с кем-то собираются воевать, что ли?» — заявил дипломат.



По его словам, подобный шаг, предпринятый в ходе возглавляемой США кампании по изоляции и сдерживанию Ирана, может быть расценен Тегераном в качестве провокации.



«В нашей концепции содержится философия совместных коллективных усилий без каких-то разделительных линий и противостояния, — подчеркнул Богданов. — Напротив, вовлечение всех без исключения заинтересованных сторон: государств и регионов, арабских стран, не только членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Ирана, Ирака, может быть, ещё кого-то».



Как отмечает Newsweek, США объявили, что уже в ближайшие недели направят дополнительные подразделения в Саудовскую Аравию для защиты нефтяных объектов в стране. Таким образом, число американских военнослужащих в стране увеличится до трёх тысяч.



К росту напряжённости между Вашингтоном и Тегераном привело решение президента США Дональда Трампа в 2018 году в одностороннем порядке выйти из ядерной сделки.



Newsweek напоминает, что впервые администрация Трампа объявила о развёртывании дополнительных военных сил и средств в регионе в мае в связи с сокращением Ираном своих обязательств по соглашению 2015 года. Уже в июле США направили в Саудовскую Аравию 500 военнослужащих.



В свою очередь, Россия не только продолжает идти по пути сближения с Ираном, с которым координирует действия в Сирии, но и стремится к развитию отношений с Саудовской Аравией, проявившей интерес к российским зенитно-ракетным комплексам С-400.