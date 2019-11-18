National Interest: Трамп обещал вывести США из непрекращающихся войн, но его слова разошлись с реальностью

В ходе предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп активно выступал за выход США из конфликтов в Афганистане, Ираке и Сирии, пишет обозреватель The National Interest Дэниель Депетрис. Однако американские солдаты до сих пор остаются в этих странах. И дело тут вот в чём: какими бы дорогостоящими и бессмысленными не были бы военные кампании Америки, политикам в Вашингтоне просто удобнее сохранять нынешний несостоятельный статус-кво, говорится в статье.
Президент США Дональд Трамп несерьёзен по поводу вывода американских войск с Ближнего Востока, пишет обозреватель The National Interest Дэниель Депетрис.
Как и все кандидаты в президенты США, Трамп дал множество обещаний, когда баллотировался на пост главы государства в 2016 году. Он был «чрезмерно прямолинейным, язвительным, несносным неполитиком», который собирался улучшить Соединенные Штаты с помощью более низких налогов, большего количества рабочих мест, процветающей экономики и полного пересмотра поломанной иммиграционной системы.
При этом самым серьёзным обязательством Трампа в ходе предвыборной кампании стало обещание вывести США из непрекращающихся дорогостоящих войн, которые на протяжении почти 20 лет играли доминирующую роль во внешней политике Соединённых Штатов. Он, например, раскритиковал войну в Ираке, назвав её «большой, жирной ошибкой». Также Трамп тогда осудил глупость американского руководства за то, что оно продолжает выбрасывать десятки миллиардов долларов на Афганистан. А о Сирии он отзывался как о земле «песка и смерти».
К несчастью, риторика Трампа, после того как он стал президентом, разошлась с реальностью. Хотя американский лидер по-прежнему стремится сокращать американские капиталовложения в заморские авантюры и ослаблять бремя, лежащее на плечах Вашингтона, Америка продолжает участвовать в войнах. Всё дело в том, что все военные кампании функционируют на автопилоте: и какими дорогостоящими и бессмысленными они не были, политикам в Вашингтоне просто удобнее сохранять этот несостоятельный статус-кво.
Если бы Трамп всерьёз воспринимал свои обещания, то он бы не дал добро на недавнее развёртывание трёх тысяч военных в Саудовской Аравии, пишет обозреватель The National Interest. Он бы не отправлял американских солдат на восток Сирии на бесперспективное дело по охране месторождений, где находится лишь малая толика от общих запасов нефти в регионе. И уж точно он не стал бы рисковать жизнями американских военных в Афганистане — в стране, которая может освободиться от длящегося уже несколько десятилетий внутреннего конфликта только в том случае, если у всех противоборствующих сторон будет стимул установить мир в стране.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал сотрудницу внешней разведки и помощницу вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс, которая в ходе слушаний в конгрессе заявила, что телефонный разговор американского лидера с главой Украины Владимиром Зеленским 25 июля был «неуместным».
Матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), третьего по значимости дивизиона чемпионата России по футболу, между «Волгарём» из Астрахани и махачкалинским «Легионом Динамо» завершился массовой потасовкой.
Полузащитник российского футбольного клуба «Ростов» Ивелин Попов принял решение завершить выступления за национальную сборную Болгарии после заключительного матча команды в квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Стипе Миочич отреагировал на заявление экс-чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри о желании попробовать себя в смешанных единоборствах.
Власти Москвы и Московской области утвердили типы и цену абонементов для поездок на Московских центральных диаметрах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.
Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военная полиция России продолжает патрулирование по маршрутам в сирийской провинции Алеппо.
В Тбилиси около 5,5 тыс. человек приняли участие в протестной акции перед зданием парламента. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора департамента патрульной полиции МВД Грузии Важу Сирадзе.
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики обстреляли из миномётов посёлки на окраине Горловки.