National Interest: Трамп обещал вывести США из непрекращающихся войн, но его слова разошлись с реальностью

Президент США Дональд Трамп несерьёзен по поводу вывода американских войск с Ближнего Востока, пишет обозреватель The National Interest Дэниель Депетрис.

Как и все кандидаты в президенты США, Трамп дал множество обещаний, когда баллотировался на пост главы государства в 2016 году. Он был «чрезмерно прямолинейным, язвительным, несносным неполитиком», который собирался улучшить Соединенные Штаты с помощью более низких налогов, большего количества рабочих мест, процветающей экономики и полного пересмотра поломанной иммиграционной системы.

При этом самым серьёзным обязательством Трампа в ходе предвыборной кампании стало обещание вывести США из непрекращающихся дорогостоящих войн, которые на протяжении почти 20 лет играли доминирующую роль во внешней политике Соединённых Штатов. Он, например, раскритиковал войну в Ираке, назвав её «большой, жирной ошибкой». Также Трамп тогда осудил глупость американского руководства за то, что оно продолжает выбрасывать десятки миллиардов долларов на Афганистан. А о Сирии он отзывался как о земле «песка и смерти».

К несчастью, риторика Трампа, после того как он стал президентом, разошлась с реальностью. Хотя американский лидер по-прежнему стремится сокращать американские капиталовложения в заморские авантюры и ослаблять бремя, лежащее на плечах Вашингтона, Америка продолжает участвовать в войнах. Всё дело в том, что все военные кампании функционируют на автопилоте: и какими дорогостоящими и бессмысленными они не были, политикам в Вашингтоне просто удобнее сохранять этот несостоятельный статус-кво.

Если бы Трамп всерьёз воспринимал свои обещания, то он бы не дал добро на недавнее развёртывание трёх тысяч военных в Саудовской Аравии, пишет обозреватель The National Interest. Он бы не отправлял американских солдат на восток Сирии на бесперспективное дело по охране месторождений, где находится лишь малая толика от общих запасов нефти в регионе. И уж точно он не стал бы рисковать жизнями американских военных в Афганистане — в стране, которая может освободиться от длящегося уже несколько десятилетий внутреннего конфликта только в том случае, если у всех противоборствующих сторон будет стимул установить мир в стране.