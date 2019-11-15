Daily Mail: Путин считает правильным участие Трампа в праздновании Дня Победы

Российский президент заявил, что надеется на приезд его американского коллеги на празднование юбилея Победы в Москве в следующем году. По словам Владимира Путина, это был бы правильный и верный шаг со стороны Дональда Трампа даже в рамках предвыборной кампании, сообщает Daily Mail.

Российский президент выразил надежду, что его американский коллега приедет на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также заявил, что Москва готова к переговорам с Вашингтоном, пишет Daily Mail.

Владимир Путин отметил, что встреча с Дональдом Трампом пока не планируется. Но, по его мнению, участие главы Белого дома в торжествах по случаю 9 Мая было бы правильным, несмотря на то что этот визит состоялся бы посреди предвыборной кампании в США.

«Я думаю, что приезд по случаю окончания Второй мировой войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным и верным шагом», — подчеркнул российский президент. «Но это не нам решать», — добавил он.

Как напоминает издание, на днях Трамп признавался, что он был бы не прочь приехать на парад в Москву. «Я ценю это приглашение. Это (празднование Дня Победы. — ИноТВ) состоится в самый разгар политического сезона, поэтому посмотрим, что у меня получится. Но я бы с радостью поехал, если бы мог», — заявил американский президент журналистам.

Путин использует парад 9 Мая, посвящённый разгрому нацистской Германии Советским Союзом, чтобы «похвастать военной техникой своей страны». Но, по словам Кремля, предстоящий юбилей Победы будет отмечен с «ещё большей помпой», утверждает британский таблоид.

Праздник в Москве состоится всего за несколько дней до праймериз в штате Индиана. Хотя Трамп заметно обгоняет своих республиканских конкурентов, его визит в Россию могут использовать его соперники по Демократической партии, рассуждает издание.

Американо-российские отношения достигли новой нижней отметки после того, как разведсообщество США обвинило Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. Тем не менее Трамп и Путин, по всей видимости, продолжают хорошо ладить друг с другом, обращает внимание Daily Mail.