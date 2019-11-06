Euronews: в Москве прошла генеральная репетиция легендарного парада 1941-го

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция исторической реконструкции парада 7 ноября 1941 года, с которого войска Красной армии уходили прямо на фронт, чтобы остановить рвущиеся к столице силы гитлеровской Германии. В репетиции были задействованы более трёх тысяч военнослужащих, кадетов и суворовцев, а также легендарная военная техника тех времён, передаёт Euronews.
Москва готовится отметить 78-летие ноябрьского военного парада 1941 года. Во вторник состоялась генеральная репетиция на Красной площади. Более трёх тысяч военнослужащих, кадетов и суворовцев в форме времён Второй мировой войны прошли по Красной площади российской столицы в рамках реконструкции исторического события.
У многих в руках легендарные ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина) и винтовки Мосина образца 1940-х годов. В параде используется и техника военного времени: тачанки и полуторки, которые назвали «машинами Победы».
7 ноября 1941 года военнослужащие Красной армии прямо с парада уходили на фронт, чтобы отразить натиск войск гитлеровской Германии, рвущихся к Москве. Это было послание всему миру: «Москва не сдаётся!»
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