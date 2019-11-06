Euronews: в Москве прошла генеральная репетиция легендарного парада 1941-го

03:00 Песков: Берг попросил Путина о помиловании Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что осуждённый в России за шпионаж норвежец Фруде Берг попросил о помиловании, прошение рассмотрят в соответствии с законом.

03:00 Отец Нурмагомедова ответил Мейвезеру по поводу возможного боя с его сыном Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, ответил экс-чемпиону мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером по поводу возможного боя с его сыном.

03:00 В Кремле прокомментировали назначение Келина послом в Британии Основной задачей Андрея Келина на посту посла России в Великобритании будет содействие развитию отношений между Москвой и Лондоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

03:00 Совфед одобрил закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности.

03:00 Катрин Денёв госпитализирована Французская актриса Катрин Денёв в ночь на среду, 6 ноября, была доставлена в одну из парижских больниц, пишет газета Le Parisien.

03:00 Боксёру Ковалёву запретили выходить на ринг до января 2020 года Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксёру Сергею Ковалёву выходить на ринг до 2 января 2020 года по медицинским показаниям.

03:00 Путин не планирует лететь в Париж 11 ноября Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина нет планов лететь в Париж 11 ноября для посещения мероприятий по случаю окончания Первой мировой войны.

03:00 СК объявил в международный розыск топ-менеджера ОДК Коршунова Следственный комитет России объявил в международный розыск и попросил Басманный суд заочно арестовать задержанного в Италии топ-менеджера «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова.

03:00 Колобков: наказание за допинг должно быть вне зависимости от национальности спортсмена Министр спорта России Павел Колобков заявил, что наказание за применение запрещённых веществ должно применяться независимо от национальной принадлежности спортсмена.

03:00 Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов Президент Украины Владимир Зеленский постановил создать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

03:00 Названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами учителей Учителя в России в среднем получают 40 тыс. рублей в месяц, при этом самая большая зарплата зафиксирована в школах Чукотки — более 99 тыс. рублей. Это следует из отчёта Росстата по итогам января — сентября 2019 года.

03:00 Умер актёр Виталий Жигалин В Самаре в возрасте 48 лет скончался актёр Виталий Жигалин, который исполнил роли в таких телесериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Тайны следствия».

03:00 Колобков заявил, что Россия выполняет все требования WADA Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что Россия выполняет все обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по вопросу соблюдения условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

03:00 Российские военные отработали оборону военной базы в Таджикистане Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане отработали оборону военного городка Душанбинского гарнизона в рамках учений.

03:00 Источник: возможный убийца главы центра «Э» МВД Ингушетии объявлен в розыск Подозреваемый в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева объявлен в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

03:00 Голунов заявил о замедлении следствия по его делу Журналист Иван Голунов посетовал на замедление следствия по его делу, несмотря на то, что изначально расследование «велось очень неплохо».

03:00 Путин проведёт встречу с Токаевым в Омске Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске на XVI Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

03:00 Менеджер Макгрегора назвал следующего соперника бойца Менеджер Оди Аттар, представляющий интересы бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, подтвердил, что его клиент проведёт поединок с американцем Дональдом Серроне.

03:00 В Госдуме прокомментировали ситуацию с бюджетными местами в вузах Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал ситуацию с бюджетными местами в вузах.

03:00 В Киеве расследуют угрозы соратницы Порошенко в адрес Зеленского На Украине открыли расследование в отношении депутата от фракции «Европейская солидарность» Софьи Федины в связи с высказанными ею угрозами в адрес украинского президента Владимира Зеленского.

03:00 В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать БАДы В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказали, как правильно принимать биологически активные добавки.

03:00 Дарье Агений, заявившей о нападении на неё пьяного мужчины, смягчили обвинение МВД переквалифицировало обвинение Дарье Агений, нанёсшей травмы в Туапсе мужчине, который, по её словам, на неё напал, на ст. 114 УК России (превышение пределов необходимой самообороны). Об этом RT сообщила сама Агений.

03:00 Бузова рассказала, насколько тяжело ей дался развод с Тарасовым Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о трудностях после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым.

03:00 Промес: играть с Глушаковым в «Спартаке» было фантастикой для меня Бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, который ныне выступает за амстердамский «Аякс», высказался о бывшем капитане российского клуба Денисе Глушакове.

03:00 Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо Иран приступил к подаче газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо вблизи города Кум.

03:00 Медведев уволил замглавы Минприроды Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

03:00 Промес признался в любви к «Спартаку» в Instagram Бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, который ныне выступает за амстердамский «Аякс», прокомментировал пост российского клуба в Instagram.

03:00 ЦБ выписал Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, сообщила, что ЦБ назначил одному из системно значимых банков штраф за неподключение к системе быстрых платежей в срок. Настоящее требование не выполнил Сбербанк.

03:00 Вышинский не сможет приехать на заседание суда в Киев из-за здоровья Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский рассказал, что не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве по состоянию здоровья.

03:00 Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении своей карьеры в сборной Украины по футболу.

03:00 Лавров: МИД России выступает против лишения аккредитации отдельных СМИ Министерство иностранных дел России не считает необходимым вводить ограничения в отношении иностранных СМИ, заявил глава МИД Сергей Лавров.

03:00 МИД: Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу нефти в Сирии Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти.

03:00 Кержаков о поражении «Зенита» от «Лейпцига»: уровень Бундеслиги несопоставим с РПЛ Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал поражение команды от немецкого «Лейпцига» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

03:00 Лавров назвал ограничения на работу российских СМИ на Западе цензурой Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ограничения на работу российских журналистов на Западе попытками ввести политическую цензуру.

03:00 Пас футболиста «Барселоны» Видаля головой из положения лёжа признан моментом дня в ЛЧ Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала видео момента минувшего игрового дня в Лиге чемпионов.

03:00 Зеппельт сообщил, что Россия не смогла ответить на восемь вопросов WADA Немецкий журналист Хайо Зеппельт рассказал о ситуации с рассмотрением Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вопроса о допинг-пробах в Московской антидопинговой лаборатории.

03:00 В Таджикистане заявили, что атаку на погранпункт совершили боевики ИГ Комитет национальной безопасности Таджикистана сообщил, что нападение на пограничный пункт «Ишкобод» вблизи узбекской границы совершили боевики группировки «Исламское государство»*. В ходе спецоперации были уничтожены 15 террористов, ещё пятеро задержаны.

03:00 В российских тюрьмах могут начать блокировать сотовую связь Законопроект по ограничению использования сотовой связи в местах лишения свободы в ближайшее время будет внесён в Госдуму, сообщает РБК. Автором инициативы выступил депутат Александр Хинштейн.

03:00 СМИ: Дзагоев отправился вместе с ЦСКА в Венгрию на матч с «Ференцварошем» Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев отправился вместе с командой в Будапешт на матч четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с местным «Ференцварошем».

03:00 Глава бюджетного комитета Журавлёв избран вице-спикером Совфеда Совет Федерации на заседании утвердил на пост вице-спикера палаты главу комитета по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлёва, сообщает РИА Новости.

03:00 Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка. Исследование проводилось в 14 городах среди 1 тыс. человек в возрасте от 20 до 50 лет.

03:00 Фанаты Загитовой обрушились с критикой в соцсетях на экс-ученицу Тутберидзе Российская фигуристка Дарья Паненкова подверглась критике в социальных сетях со стороны фанатов олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой.

03:00 Зеленский назначил внештатным советником американского юриста Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником юриста из США Эндрю Романа Мака.

03:00 Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов в среду, 6 ноября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Тренер «Валенсии» рассказал о травме Черышева Главный тренер испанской «Валенсии» Альберт Селадес рассказал о повреждении российского полузащитника команды Дениса Черышева, которое он получил в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским «Лиллем» (4:1).

03:00 «Бостон» взял верх над «Кливлендом» в НБА, Хэйворд набрал 39 очков «Бостон Селтикс» обыграл «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

03:00 Эксперт оценил призыв экс-сотрудника Госдепа признать Крым российским Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT оценил призыв бывшего сотрудника американской дипломатической службы Денниса Ортблада в статье для The National Interest признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой.

03:00 Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» одержать шестую победу подряд в НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

03:00 Комплексу на Байконуре присвоят имя «Назарбаевский старт» до конца года Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин сообщил, что протокол о внесении поправки в соглашение с Россией, содержащий норму о переименовании ракетно-комического комплекса «Байтерек» в «Назарбаевский старт», будет внесён в казахстанский парламент до конца года.