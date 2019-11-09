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CNN: Трамп признался, что с радостью бы поехал на московский парад Победы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американский президент заявил, что он подумывает о том, чтобы приехать в Россию на празднование 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Вместе тем Дональд Трамп напомнил, что торжества в Москве будет проходить в самый разгар предвыборной кампании в США, передаёт CNN.
CNN: Трамп признался, что с радостью бы поехал на московский парад Победы
Reuters

Дональд Трамп признался, что не прочь посетить майский парад в Москве в следующем году. При этом, по словам американского президента, он прекрасно понимает, что торжества будут проходить в самый разгар предвыборной кампании в США, сообщает CNN.

«Меня пригласили. Я задумываюсь об этом. Он (парад.  ИноТВ) пройдёт во время предвыборного сезона, но я задумываюсь (о поездке в Москву.  ИноТВ)… я определённо думаю об этом»,  заявил Трамп.
 
«Президент Путин пригласил меня. Это очень важное дело  празднование окончания войны, поэтому я ценю это приглашение. Я бы с радостью поехал, если бы смог»,  добавил глава Белого дома.
 
Парад Победы, посвящённый разгрому нацисткой Германии, ежегодно проводится в Москве в начале мая. Многие рассматривают этот праздник в качестве «демонстрации российской военной мощи», утверждает телеканал.
 
В последний раз американский президент посещал Россию в 2013 году.  Это был Барак Обама, который принимал участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме. До этого Джордж Буш  младший приезжал в Москву на празднование 60-летия окончания Великой Отечественной войны, напоминает CNN.
 
В мае 2020 года будет отмечаться 75-летие Победы. В 1995 году Билл Клинтон приезжал на празднования в Москву. Протестую против войны в Чечне, американский президент и другие мировые лидеры бойкотировали торжества. Но позже он посетил парад на Красной площади, на котором в то время не демонстрировалась военная техника, подчёркивается в статье.   
 
Последняя встреча Трампа и Путина состоялась летом этого года на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке. Именно тогда российский президент предложил американскому коллеге приехать на празднование 9 мая, поясняет CNN.
 
«Он (Путин.  ИноТВ отличный парень. Я думаю, мы провели очень хорошую встречу. Он — хороший человек, мы начали обсуждать торговлю. Я думаю, нам нужна торговля между Россией и США, двумя великим странами»,  рассказывал Трамп после переговоров с Путиным.
 
Новость о потенциальном визите Трампа в Москву пришла на фоне двух шагов, предпринятых властями США. По мнению некоторых, эти политические решения способны «укрепить российский внешнеполитический курс».  
 
Во-первых, Белый дом решил вывести американские войска с севера Сирии, что создало «вакуум власти» и позволило российской армии укрепиться в регионе. Трамп приветствовал действия России, заявив, что близость страны к арабской республике делает её более подходящей силой для борьбы с исламистами.  
 
Второй момент  заморозка американской военной помощи для Киева, с помощью которой администрация Трампа якобы пыталась добиться расследования украинского вмешательства в выборы 2016 года в США и деятельности семейства Байденов. Сушествует мнение, что этот шаг также мог «усилить российскую агрессию на Украине», утверждает CNN. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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CNN США Северная Америка
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