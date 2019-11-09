CNN: Трамп признался, что с радостью бы поехал на московский парад Победы

Американский президент заявил, что он подумывает о том, чтобы приехать в Россию на празднование 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Вместе тем Дональд Трамп напомнил, что торжества в Москве будет проходить в самый разгар предвыборной кампании в США, передаёт CNN.

Дональд Трамп признался, что не прочь посетить майский парад в Москве в следующем году. При этом, по словам американского президента, он прекрасно понимает, что торжества будут проходить в самый разгар предвыборной кампании в США, сообщает CNN.

«Меня пригласили. Я задумываюсь об этом. Он (парад. — ИноТВ) пройдёт во время предвыборного сезона, но я задумываюсь (о поездке в Москву. — ИноТВ)… я определённо думаю об этом», — заявил Трамп.

«Президент Путин пригласил меня. Это очень важное дело — празднование окончания войны, поэтому я ценю это приглашение. Я бы с радостью поехал, если бы смог», — добавил глава Белого дома.

Парад Победы, посвящённый разгрому нацисткой Германии, ежегодно проводится в Москве в начале мая. Многие рассматривают этот праздник в качестве «демонстрации российской военной мощи», утверждает телеканал.

В последний раз американский президент посещал Россию в 2013 году. Это был Барак Обама, который принимал участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме. До этого Джордж Буш — младший приезжал в Москву на празднование 60-летия окончания Великой Отечественной войны, напоминает CNN.

В мае 2020 года будет отмечаться 75-летие Победы. В 1995 году Билл Клинтон приезжал на празднования в Москву. Протестую против войны в Чечне, американский президент и другие мировые лидеры бойкотировали торжества. Но позже он посетил парад на Красной площади, на котором в то время не демонстрировалась военная техника, подчёркивается в статье.

Последняя встреча Трампа и Путина состоялась летом этого года на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке. Именно тогда российский президент предложил американскому коллеге приехать на празднование 9 мая, поясняет CNN.

«Он (Путин. — ИноТВ) — отличный парень. Я думаю, мы провели очень хорошую встречу. Он — хороший человек, мы начали обсуждать торговлю. Я думаю, нам нужна торговля между Россией и США, двумя великим странами», — рассказывал Трамп после переговоров с Путиным.

Новость о потенциальном визите Трампа в Москву пришла на фоне двух шагов, предпринятых властями США. По мнению некоторых, эти политические решения способны «укрепить российский внешнеполитический курс».

Во-первых, Белый дом решил вывести американские войска с севера Сирии, что создало «вакуум власти» и позволило российской армии укрепиться в регионе. Трамп приветствовал действия России, заявив, что близость страны к арабской республике делает её более подходящей силой для борьбы с исламистами.

Второй момент — заморозка американской военной помощи для Киева, с помощью которой администрация Трампа якобы пыталась добиться расследования украинского вмешательства в выборы 2016 года в США и деятельности семейства Байденов. Сушествует мнение, что этот шаг также мог «усилить российскую агрессию на Украине», утверждает CNN.