NYT: Зеленский не пошёл на поводу у Трампа лишь «по счастливой случайности»

Ради получения военной помощи украинские власти собирались уступить Дональду Трампу и публично объявить о расследовании в отношении его «политических противников», выяснила The New York Times. По словам издания, только жалоба разоблачителя на главу Белого дома и последовавшие за ней события «спасли» Владимира Зеленского от принятия окончательного решения.

В начале сентября новый украинский президент Владимир Зеленский столкнулся с тяжёлым выбором. Он мог «капитулировать» перед требованиями Дональда Трампа и публично объявить о расследованиях в отношении противников американского лидера или отказаться и потерять военную помощь, в которой «отчаянно нуждалась» его страна, пишет The New York Times.

Два американских сенатора заявили Зеленскому, что только Трамп мог разморозить эту помощь, и время истекало. Если бы деньги, почти $400 млн, не были разблокированы до конца фискального года, наступавшего 30 сентября, то они могли бы быть потеряны полностью, отмечается в статье.

По словам издания, Киев взял за правило не вставать на сторону той или иной американской партии. Но военная помощь была жизненно необходимой в «войне против поддерживаемых Россией сепаратистских сил» на востоке.

Тем не менее к тому времени окружение Зеленского уже было готово уступить. Члены его команды собирались пойти на то, что казалось неизбежным, — выступить с публичным объявлением об уголовном преследовании соперников Трампа, обращает внимание The New York Times.

Небольшая часть этого «внутреннего спора» на Украине появлялась в местных СМИ и конгрессе США, где был запущен процесс импичмента. Но интервью издания в Киеве с правительственными чиновниками, законодателями и другими лицами, близкими к правительству Зеленского, раскрыли новые подробности о том, как высокопоставленные украинские чиновники в конечном итоге решили согласиться на просьбу президента Трампа, и «только по счастливой случайности им так и не пришлось её выполнять».

Помощники Зеленского выступали за то, чтобы «подчиниться требованиям» Белого дома, несмотря на риск утратить поддержку обеих американских партий в конгрессе. Об этом The New York Times сообщил старший научный сотрудник Фонда демократических инициатив Пётр Бурковский, тесно связанный с украинским правительством. «Ставки были высоки», — пояснил аналитик.

Накануне на слушаниях в конгрессе посол США в ЕС Гордон Сондланд признал, что администрация Трампа удерживала военную помощь, чтобы заставить Зеленского выступить с публичным заявлением о начале двух расследований. Первое касалось бывшего американского вице-президента Джо Байдена, который добивался увольнения украинского прокурора, расследовавшего деятельность его сына. Второе должно было доказать, что Киев, а не Москва, вмешивался в выборы 2016 года ради избрания Хиллари Клинтон, утверждается в статье.

25 июля в телефонной беседе Зеленский заверил Трампа, что его правительство займётся этими вопросами. Именно эти переговоры попали в жалобу разоблачителя, которая привела к запуску процедуры импичмента, напоминает издание.

Но с политической точки зрения для Трампа было выгоднее публичное заявление Зеленского, которое вызвало бы сомнения относительно «российского вмешательства» и Байдена, которого глава Белого дома «считал наиглавнейшей угрозой своему переизбранию». Это выступление не только «опорочило» бы бывшего вице-президента, но и подорвало бы расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, переложив часть вины за влияние на американские выборы на Киев, рассуждает The New York Times.

В результате старший помощник Зеленского Андрей Ермак и спецпредставитель США на Украине Курт Волкер начали спорить о формулировках в предполагаемом публичном заявлении. Американский дипломат дошёл до того, что составил черновик для украинского президента, в котором упоминались оба расследования, подчёркивает издание.

Ермак предложил описать расследования в заявлении в «общих чертах», чтобы не вызвать недовольство демократов. Позже американские дипломаты согласились убрать упоминание украинского вмешательства в выборы 2016 года.

Даже когда Ермак согласовывал формулировки, было очевидно, что стоит на кону. Хотя на протяжении нескольких месяцев ходили слухи о возможной заморозке военной помощи, к началу августа опасения украинских властей подтвердились.

«Торговля» стала явной, когда в сентябре к переговорам подключился Сондланд. В сентябре он без обиняков объяснил Зеленскому и Ермаку, что они едва ли получат американскую помощь, пока не выступят с публичным заявлением о расследованиях, утверждает The New York Times.

По словам одного из собеседников издания, почти все ведущие советники Зеленского призывали его выступить с заявлением. Они соглашались, что ради военной помощи и дипломатической поддержки США можно было рискнуть и встать на одну из сторон в американской политике.

В итоге, подчинившись просьбе Белого дома, окружение Зеленского планировало, что президент выступит с заявлением о расследованиях 13 сентября в эфире CNN. Но развернувшиеся в Вашингтоне события «спасли» украинское правительство от принятия какого-либо окончательного решения, отмечает издание.

Сообщения о заморозке военной помощи просочились в СМИ и вызвали негодование конгресса. За два дня до запланированного выступления Зеленского администрация Трампа разблокировала помощь — и украинский президент спешно отменил интервью CNN.

В Киеве до сих пор спорят о том, выдержал ли украинский президент испытание или сдался. «Команда Зеленского была готова оказать услугу в обмен на услугу. Они были готовы сделать это», — уверяет Бурковский.

Но, по мнению экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, невозможно сказать, что в конечном итоге мог бы сказать Зеленский в интервью CNN. Ведь на переговорах обсуждалось множество версий заявления.

В любом случае, по словам чиновника, украинские власти хорошо понимали, что находится на кону — помощь США в обмен на политическую услугу, хотя сторонники Трампа настаивали, что Киеву не следует рассматривать отношения двух стран в таком ключе. «Мы не идиоты или, по крайней мере, не все из нас идиоты», — сказал Климкин.