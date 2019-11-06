Один за десять лет: Зеленского шокировала ситуация с производством танков на Украине

Владимира Зеленского шокировала информация о том, что харьковский завод имени Малышева за последние десять лет выпустил для украинской армии всего один танк. Как пишет «Обозреватель», статистика показывает, что в советские времена завод выпускал до 900 танков в год.

Президента Украины Владимира Зеленского шокировала информация о том, что «Завод имени В.А. Малышева» за последние десять лет выпустил для украинской армии только один танк. Как пишет «Обозреватель», об этом он заявил на совещании по проблемным вопросам деятельности госконцерна «Укроборонпром», которое проходило в Харькове.

Как отмечает издание, статистика показывает, что в советские времена завод выпускал до 900 танков в год.

Зеленский также добавил, что на заводах оборонно-промышленного комплекса существует задолженность по зарплатам до четырёх лет, а сам уровень зарплат очень низкий. Кроме того, зимой люди работают в неотапливаемых помещениях. Украинский президент призвал премьер-министра собрать весь кабинет министров и представителей правоохранительных органов для решения данной проблемы.

«Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, чего, сколько танков, почему мы для кого-то, для Таиланда делаем, а для Украины не делаем. Почему у нас есть прекрасные самолёты, прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим и ничего не летает?» — добавил Владимир Зеленский.