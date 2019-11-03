Le Monde: Трамп считает, что импичмент обеспечит ему поддержку «озлобленного большинства» на выборах 2020 года

На встрече со своими избирателями Дональд Трамп заявил, что благодаря процедуре импичмента на выборах 2020 года за него проголосует «озлобленное большинство» американцев, пишет Le Monde. Выступив инициаторами расследования в отношении президента, демократы, по словам их лидера в Палате представителей Нэнси Пелоси, хотят «защитить демократию» и собираются опубликовать материалы допросов.

«Лучшая защита — это нападение»: в пятницу, 1 ноября, Дональд Трамп заявил на встрече со своими сторонниками, что процедура импичмента, которую запустили демократы, поможет ему получить поддержку «озлобленного большинства» на президентских выборах 2020 года, сообщает Le Monde. Трамп назвал инициативу «атакой против самой демократии», но подчеркнул, что «республиканцы действительно сильны». Согласно последним опросам, его кандидатуру одобряет 40,9% американцев, однако глава государства считает необходимым мобилизовать основную часть своей избирательной базы, чтобы иметь шанс на переизбрание в ноябре следующего года.

Как рассказывает французская газета, встреча с избирателями стала первой после того, как в четверг демократическое большинство в Палате представителей проголосовало за проведение импичмента. Глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф заявил агентству AP в пятницу, что записи заседаний за закрытыми дверями, возможно, будут опубликованы.

В то же время глава Палаты от демократов Нэнси Пелоси раскритиковала Трампа за «злоупотребление полномочиями» и в течение нескольких недель старается формально провести импичмент, хотя знает, что это приведёт к ещё большему разобщению страны перед выборами. «Речь идёт не о характере человека или его политике, а о нашей задаче защитить демократию», — приводит французская газета её сообщение в Twitter. Месяцы спустя она решила повести свою партию по этому рискованному пути после скандала, связанного с телефонными переговорами Трампа и Зеленского. Демократы обвиняют Трампа в превышении полномочий ради личных целей, а Джо Байден поборется с ним в президентской гонке в следующем году.

Чтобы доказать, что разговор между президентами США и Украины был «безупречным», Дональд Трамп даже собирается прочитать вслух для американцев тот самый диалог с Владимиром Зеленским. «Я усядусь, возможно, у камина, лицом к камере, и зачитаю расшифровку разговора, потому что люди должны это услышать», — заявил президент журналу Washington Examiner. Белый дом опубликовал пересказ этого звонка, который только подогрел подозрения демократов.

Как отмечает Le Monde, президент США остаётся крайне популярным в своей базе избирателей, однако «украинский скандал», похоже, повлиял на его рейтинг. Согласно последнему опросу, проведённому в пятницу и опубликованному в Washington Post и ABC, его поддерживают 74% республиканцев. В целом, «меньше половины американцев» (38%) одобряют его работу. В то же время 49% жителей США высказались за импичмент, тогда как 47% выступают против него, причём в раскладе по партиям эти цифры противоположные и симметричные: если 82% демократов поддерживают отстранение президента от управления страной, 82% республиканцев, наоборот, считают, что он справляется с возложенными на него задачами.