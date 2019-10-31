Обозреватель LA Times: в случае с Украиной Трамп показал, что его волнуют лишь свои личные интересы

Украинский скандал отправил громкое и ясное послание: президенту США Дональду Трампу наплевать на проблемы Киева, пишет обозреватель Los Angeles Times Мэттью Банн. Более того, печально известный разговор с Зеленским также продемонстрировал, что главу Белого дома волнуют лишь свои собственные интересы, а не интересы Америки.
Палата представителей конгресса США неумолимо движется к тому, чтобы привлечь президента Трампа к ответственности за то, что он сказал и сделал в своих отношениях с Украиной, пишет в своей статье для Los Angeles Times Мэттью Банн, профессор Школы управления имени Кеннеди Гарвардского университета.
Однако, по словам автора, то, что американский президент не сделал или не сказал по украинскому вопросу, почти в той же мере ужасно. Кроме того, всё это наглядно демонстрирует, что Дональд Трамп заботится только о своих личных интересах, а не об интересах Америки.
Украина — это, как отмечает автор, страна, которая находится в состоянии войны. Администрация Трампа и его предшественники отстаивали и отстаивают на Украине широкий перечень национальных интересов США. Пентагон работает над тем, чтобы помочь Украине обороняться. Госдеп пытается урегулировать конфликт между Киевом и Москвой и помочь украинской демократии обрести более твёрдую и менее коррумпированную основу.
Министерство энергетики США сотрудничает с Украиной по газовым проектам, которые могут помочь Киеву обрести независимость от российского природного газа.
«Нормальный президент обсудил бы все эти темы 25 июля в ходе теперь печально известного телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Но Трамп не затронул ни одного из этих вопросов», — говорится в статье.
Он упустил эту возможность и не стал обсуждать, какие дальнейшие шаги США и Украина могут предпринять вместе для урегулирования «конфликта с Россией».
Вместо этого Трамп настаивал на проведении расследования его «фантазий» о неправомерных действиях демократов на Украине, пытаясь тем самым помочь себе в предвыборной кампании 2020 года.
Глава Белого дома проигнорировал темы, которые были подготовлены его командой и затрагивали американские интересы на Украине. Его послание было громким и ясным: американскому президенту наплевать на Украину и её проблемы, его интересует только то, что Украина может сделать для него.
Это послание отвергает любые притязания на лидерство США в мире, любую идею о том, что устремления Соединённых Штатов не ограничиваются лишь жаждой власти американского президента.
«Это не «Америка прежде всего», это одинокая Америка, хамская, аморальная и безразличная Америка», — пишет автор.
Однако Соединённые Штаты, убеждён Мэттью Банн, таковыми не являются. Это ясно видно из последних аккуратных заявлений представителей Госдепа о том, какой подход избрали США, конкретно обе американские партии, по отношению к Украине.
«Что бы ни утверждали адвокаты Трампа, президент США не является избранным королём. Конституция была разработана так, чтобы ни один президент не мог беспрепятственно использовать власть для продвижения своих собственных финансовых или политических интересов. Будем надеяться, что члены конгресса способны работать вместе и использовать свои конституционные полномочия для сохранения американской демократии», — подытоживает свою статью для Los Angeles Times Мэттью Банн.
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