Frankfurter Allgemeine: Россия и Украина «вооружаются» на случай новой газовой войны
В настоящий момент в Российской Федерации и на Украине «воспоминания о драматичной зиме» 2008-2009 годов живы как никогда: именно тогда между двумя странами и разразилась «газовая война», пишет Frankfurter Allgemeine.
Десять лет назад Киев и Москва не смогли договориться об условиях поставок и транзита российского газа, после чего Россия почти на две недели приостановила газовые поставки в Европу через Украину, напоминает немецкая газета.
Причина же нынешней тревоги — 31 декабря заканчивается срок действия газового договора, который Москва и Киев заключили в 2009 году, и «опять неясно, что случится после его истечения». Несмотря на то что с июля 2018 года Россия и Украина ведут переговоры при посредничестве Евросоюза, «угроза остановки поставок» в ближайшее время вполне реальна, предупреждает издание.
В результате, продолжает Frankfurter Allgemeine, обе стороны «вооружаются» на случай новой газовой войны.
В частности, впервые российский государственный концерн «Газпром» закачал в свои хранилища в Западной Европе 11 млрд кубометров газа. Полны и газовые хранилища Украины, отмечает немецкая газета.
Кроме того, в последние годы Украина якобы увеличила собственную добычу и снизила потребление газа, заверила в интервью изданию польский эксперт по энергетике Агата Лоскот-Страхота.
При этом Киеву также «удалось выкупить обратно» у европейских стран некоторые объёмы российского транзитного газа, добавляет Frankfurter Allgemeine.
Что же касается нового газового соглашения, то Украина и Европейский союз хотели бы заключить его сроком на десять лет, тогда как Россия дала понять, что её бы устроил и однолетний договор, подчёркивает немецкая газета.
«Украину, однако, это совершенно не устраивает. Киев и Еврокомиссия добиваются заключения контракта сроком на десять лет в соответствии с правилами ЕС: с одной стороны, из-за важных финансовых поступлений, с другой, в качестве защиты от новых актов агрессии со стороны Москвы», — поясняет издание.
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