Frankfurter Allgemeine: Россия и Украина «вооружаются» на случай новой газовой войны

31 декабря заканчивается срок действия газового договора между Россией и Украиной, и в настоящий момент совершенно неясно, что случится после его истечения, пишет Frankfurter Allgemeine. Несмотря на то что с июля 2018 года Москва и Киев ведут переговоры при посредничестве Брюсселя, «угроза остановки поставок» вполне реальна, и обе стороны «вооружаются» на случай новой газовой войны, предупреждает немецкое издание.

В настоящий момент в Российской Федерации и на Украине «воспоминания о драматичной зиме» 2008-2009 годов живы как никогда: именно тогда между двумя странами и разразилась «газовая война», пишет Frankfurter Allgemeine.

Десять лет назад Киев и Москва не смогли договориться об условиях поставок и транзита российского газа, после чего Россия почти на две недели приостановила газовые поставки в Европу через Украину, напоминает немецкая газета.

Причина же нынешней тревоги — 31 декабря заканчивается срок действия газового договора, который Москва и Киев заключили в 2009 году, и «опять неясно, что случится после его истечения». Несмотря на то что с июля 2018 года Россия и Украина ведут переговоры при посредничестве Евросоюза, «угроза остановки поставок» в ближайшее время вполне реальна, предупреждает издание.

В результате, продолжает Frankfurter Allgemeine, обе стороны «вооружаются» на случай новой газовой войны.

В частности, впервые российский государственный концерн «Газпром» закачал в свои хранилища в Западной Европе 11 млрд кубометров газа. Полны и газовые хранилища Украины, отмечает немецкая газета.

Кроме того, в последние годы Украина якобы увеличила собственную добычу и снизила потребление газа, заверила в интервью изданию польский эксперт по энергетике Агата Лоскот-Страхота.

При этом Киеву также «удалось выкупить обратно» у европейских стран некоторые объёмы российского транзитного газа, добавляет Frankfurter Allgemeine.

Что же касается нового газового соглашения, то Украина и Европейский союз хотели бы заключить его сроком на десять лет, тогда как Россия дала понять, что её бы устроил и однолетний договор, подчёркивает немецкая газета.

«Украину, однако, это совершенно не устраивает. Киев и Еврокомиссия добиваются заключения контракта сроком на десять лет в соответствии с правилами ЕС: с одной стороны, из-за важных финансовых поступлений, с другой, в качестве защиты от новых актов агрессии со стороны Москвы», — поясняет издание.