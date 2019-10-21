Обозреватель Hill: сами того не понимая, демократы способствуют росту энергозависимости Европы от России

Принятие демократами США одного из положений в рамках закона об ассигнованиях на национальную оборону, призванной ограничить использование в этой отрасли внутренних источников энергии, играет на руку России, пишет обозреватель The Hill Фред Гедрих. Положение не только увеличивает зависимость Европы от России, но и угрожает НАТО.

После принятия палатой представителей США закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2020 финансовый год её спикер Нэнси Пелоси заявила, что Демократическая партия всегда выступала за укрепление национальной обороны и сохранение жёсткой позиции в отношениях с Россией. Однако, как пишет обозреватель The Hill Фред Гедрих, одно из положений закона свидетельствует как раз об обратном.

По мнению Гедриха, поправка 42 может способствовать увеличению зависимости Европы и даже США от российского природного газа, а также поставить под угрозу миссии войск США и НАТО, в случае если в Москве решат использовать этот важный энергетический ресурс в качестве оружия.

По словам автора поправки конгрессмена Джареда Хаффмана, её цель состоит в том, чтобы устранить необходимость использования внутренних источников энергии в законе о бюджетных ассигнованиях. Тем не менее, критики инициативы отмечают, что «положение закона сделает наши оборонные объекты более восприимчивыми к сокращению или даже прекращению Россией поставок газа нашим военнослужащим в Европе».

При этом Гедрих полагает, что Россия может ограничить поставки газа европейским членам НАТО, так как альянс служит в борьбе против «авантюризма и агрессии» страны. Это, в свою очередь, отразится на американских военных объектах и военнослужащих, дислоцированных на территории Европы.

Вместе с тем, по данным статистической службы ЕС Eurostat, в 2018 году Россия обеспечила примерно 40% потребностей стран Европы в природном газе. А запуск трубопровода «Северный поток — 2» в 2020 году усилит эту зависимость.

Исходя из Стратегии национальной обороны администрации президента Дональда Трампа, Россия представляет собой одну из самых больших угроз для Европы и США. И, как отмечает Гедрих в своей статье для The Hill, если демократы, представляющие большинство в палате представителей, действительно хотят придерживаться жёсткой позиции по отношению к России, столь выгодное для Кремля положение необходимо отменить.