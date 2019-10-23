BFM TV: США втрое увеличили поставки сланцевого газа в Европу для конкуренции с Россией

С начала 2019 года Соединённые Штаты втрое увеличили экспорт сжиженного природного газа в Европу, стремясь подорвать монополию России на энергетическом рынке Старого Света, пишет BFM TV. Как считает издание, такое противостояние выгодно европейским государствам: кроме уменьшения зависимости от российских поставок, оно позволит снизить цены на газ.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу увеличились вдвое по сравнению с прошлым годом (с 31 млн до 63 млн тонн), а импорт из США вырос в три раза, сообщает BFM TV со ссылкой на официальную статистику Международной группы импортёров СПГ (GIIGNL). Так, за девять месяцев 2019 года из Америки было отправлено 7,6 млн тонн, в то время как за прошлый год — всего 2,7 млн тонн. Как отмечает издание, толчком к такому взлёту послужил бум добычи сланцевого газа за последние семь лет. Именно его, по словам специалиста, в основном поставляют Соединённые Штаты, а во Франции за год импорт газа вырос в четыре раза.

Французская газета объясняет, что американцы наводняют Старый Свет своим газом, чтобы конкурировать с Россией. Однако Москва не сидит сложа руки: поставки российского СПГ своим европейским партнёрам с начала года увеличились в три раза с 4,5 до 11,5 млн тонн, а во Франции — в четыре раза во многом благодаря вводу в эксплуатацию на Ямале завода по сжижению природного газа, построенного двумя французскими гигантами — Total и Technip.

Таким образом, Европа больше, чем когда-либо, похожа сейчас на арену энергетической войны между Россией и США. В то время как американцы только недавно заняли место на европейском газовом рынке благодаря сланцевой революции, российские компании наряду с Катаром или Алжиром всегда были ключевыми поставщиками газа в Европу, особенно во Францию. Россия долгое время была «не заинтересована в СПГ», однако с развитием этой области в США она «неодобрительно относится к возможному сокращению своего монопольного рынка, которым для неё является Европа», приводит издание слова Винсента Демури, генерального представителя GIIGNL. Благодаря технологии сжиженного природного газа Соединённые Штаты могут экспортировать его повсюду и конкурировать с крупными игроками на мировом энергетическом рынке — Россией или странами Персидского залива.

Как считает BFM TV, от такого соперничества Европа будет в двойном выигрыше. Прежде всего, разные источники поставок позволят уменьшить её зависимость от России. К тому же такая торговая война приведёт к снижению цен на газ, которые сейчас являются самыми низкими с 2016 года.