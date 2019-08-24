Biznes Alert: «хороший бизнес» — с 2023 года Польша вместо российского газа будет больше закупать СПГ у США

Закупки сжиженного природного газа у США — это для Польши хороший бизнес, уверен замглавы правления польского государственного энергетического концерна PGNIG Матчей Возняк. Он заявил, что с 2023 года Польша будет приобретать в США очередные миллионы тонн сжиженного газа по абсолютно конкурентной цене в сравнении с газом, который она получает из России, сообщает Biznes Alert.

Польша с 2023 года собирается закупать в США крупные объёмы сжиженного природного газа, заявил замглавы правления польского государственного энергетического концерна PGNIG Мачей Вожняк.

Он отметил, что Польша и в настоящее время активно покупает сжиженный газ. «Это не было бы возможным без терминала в Свиноуйстье. До сегодняшнего дня мы получили уже 67 танкеров, в том числе 8 из США, 8 из Норвегии, а остальные из Катара», — сказал Вожняк. «Мы готовимся к тому, чтобы с 2023 года приобретать в США очередные миллионы тонн сжиженного газа», — почеркнул он.

Вожняк также утверждает, что это отличное решение для увеличения уровня безопасности поставок газа в Польшу, а также хороший бизнеc, потому что американский сжиженный газ имеет конкурентную цену по сравнению с российским природным газом. «Это абсолютно конкурентная цена в сравнении с газом, который мы получаем от восточного партнёра», — резюмировал он.