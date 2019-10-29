Le Figaro: Еврокомиссия разочарована переговорами Москвы и Киева по транзиту газа

Россия и Украина провели переговоры о новом соглашении по транзиту российского газа через украинскую территорию, но пока к соглашению не пришли. На этой встрече присутствовал представитель Еврокомиссии, и он признался, что разочарован. Новую встречу назначили на конец ноября, чтобы делегации могли провести консультации со своими властями, пишет Le Figaro.

Вице-президент Европейской комиссии по энергетике Марос Сефкович сказал, что разочарован отсутствием прогресса на переговорах между Россией и Украиной, которые прошли в понедельник в Брюсселе по вопросу о возобновлении контракта по транзиту российского газа через Украину, сообщает Le Figaro. «Я разочарован, но я не отступлюсь», — сказал представитель ЕС, который на этих переговорах играет роль посредника.



Стороны решили встретиться вновь в конце ноября. Нынешние соглашения истекают в конце года. «В конце ноября будут очередные консультации. Мы настроены позитивно, и, на мой взгляд, встреча была довольно конструктивной, поскольку мы увидели, что все стороны, во-первых, настроены конструктивно. Есть, конечно, и вопросы, и риски. Будем вместе решать эти вопросы в дальнейшем», — так отозвался о прошедших переговорах министр энергетики России Александр Новак.



Марос Сефкович признался, что ожидал переговоров по тарифам и способу их определения, а также об объёмах и длительности контракта. Но Москва хочет, чтобы решение было глобальным и включало, в том числе, определение того, как будут разрешаться конфликты между «Газпромом» и «Нафтогазом». По его словам, Москва хочет, чтобы в контракте было указано, что Украина готова покупать российский газ для собственного использования и работать с Россией над урегулированием споров. А эти новые положения требуют консультаций.



Еврокомиссар предложил, чтобы минимально в год по новому контракту поставки составили 40—60 млрд кубометров газа. Также он предложил заключить контракт минимум на десять лет с возможностью пересмотра через пять лет в случае значительного повышения тарифов.



Как отмечает автор статьи, приход к власти Владимира Зеленского несколько улучшил отношения между Киевом и Москвой. Однако в конце года могут начать работу «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», и они лишат Киев «финансовой манны», пишет Le Figaro.