СТРАНА: украинцу дали год за ношение футболки с гербом СССР

Жителя города Кривой Рог осудили на год за ношение футболки с гербом СССР. Как пишет «СТРАНА», во время подготовительного судебного заседания обвиняемый сообщил о заключении соглашения о признании виновности. В суде он подтвердил, что признаёт себя виновным в совершении этого преступления.
В Кривом Роге украинца осудили за ношение футболки с гербом СССР. Как пишет «СТРАНА», согласно решению суда, ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, которое заменено на испытательный срок один год.
Согласно материалам следствия и суда, 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра «Плаза» в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением на передней части государственного герба СССР, состоящем из серпа, молота и пятиконечной звезды.
Отмечается, что во время подготовительного судебного заседания обвиняемый сообщил о заключении соглашения о признании виновности. В суде он подтвердил, что признаёт себя виновным в совершении этого преступления.
В рамках запроса польской стороны правовой помощи представители СК совместно с сотрудниками компетентных органов Польши приступили к очередному осмотру частей разбившегося в 2010 году под Смоленском самолёта Ту-154М экс-президента Польши Леха Качиньского.
Конструктор и пилот глубоководных аппаратов «Мир», заведующий лабораторией Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал, что удалось обнаружить во время погружения на дно Байкала.
Зарайский городской суд Московской области отправил под арест студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Мособлсуда.
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов сравнил наставника своей нынешней команды Валерия Карпина и бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова, под руководством которого работал в московском клубе.
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что белорусская сторона примет меры по реагированию на размещение бронетанковой техники США в Литве у белорусской границы и проведение учений НАТО Defender Europe весной 2020 года.
Карлос Мойя, тренер второй ракетки мира Рафаэля Надаля заявил, что причиной неудач испанца на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Париже является его расположение в календаре сезона.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя переброску американских войск в Литву, заявил, что главным принципом белорусской оборонной политики является нанесение неприемлемого урона для противника.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Павлова считает, что после того, как Евгения Медведева начала тренироваться под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, спортсменка больше не демонстрирует интересные программы.