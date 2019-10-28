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СТРАНА: украинцу дали год за ношение футболки с гербом СССР

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Жителя города Кривой Рог осудили на год за ношение футболки с гербом СССР. Как пишет «СТРАНА», во время подготовительного судебного заседания обвиняемый сообщил о заключении соглашения о признании виновности. В суде он подтвердил, что признаёт себя виновным в совершении этого преступления.
СТРАНА: украинцу дали год за ношение футболки с гербом СССР
Reuters

В Кривом Роге украинца осудили за ношение футболки с гербом СССР. Как пишет «СТРАНА», согласно решению суда, ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, которое заменено на испытательный срок один год. 

Согласно материалам следствия и суда, 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра «Плаза» в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением на передней части государственного герба СССР, состоящем из серпа, молота и пятиконечной звезды. 
 
Отмечается, что во время подготовительного судебного заседания обвиняемый сообщил о заключении соглашения о признании виновности. В суде он подтвердил, что признаёт себя виновным в совершении этого преступления.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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