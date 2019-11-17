Обозреватель Washington Examiner рассказал, как Трамп в очередной раз послужил интересам России

Российский войска заняли недавно американский аэродром близ сирийского город Кобани, и этот факт, по мнению обозревателя The Washington Examiner Куина Хильера, говорит о том, что Дональд Трамп вновь действовал как «марионетка Путина». При этом, как отмечается в статье, низкопоклонство президента США перед российским лидером напрямую противоречит интересам Вашингтона.
Недавно появилось новое доказательство того, что президент США Дональд Трамп действует как «марионетка Путина», пишет обозреватель The Washington Examiner Куин Хильер. Этим доказательством, по мнению автора, стало то, что Россия взяла под свой контроль американский аэродром на севере Сирии.
Российские войска 14 ноября подняли свой флаг над авиабазой близ Кобани. Этот город, как отмечают некоторые, имеет символическое значение, поскольку именно здесь в январе 2015 года «Исламское государство»* впервые потерпело поражение.
Соединённые Штаты построили там взлётно-посадочную полосу, которая сыграла крайне важную роль в разгроме ИГ, говорится в статье. Сдача этой территории и аэродрома России произошла благодаря приказам Трампа.
И это лишь последний пример того, как внешняя политика американского президента последовательно служит интересам Владимира Путина. Так, почти во всех действиях по Украине Трамп занимал пророссийскую сторону. По некоторым сообщениям, он однажды даже заявил, что Украина — это ненастоящая страна и что она должны быть частью России, утверждается в статье.
Американский президент также настаивал на возвращении России в «Большую семёрку», несмотря на её «незаконный военный захват» украинской территории. Он, среди прочего, даже не стал возражать против вмешательства Москвы в американские выборы.
Кроме того, как отмечает издание были случаи, когда нынешний глава Белого дома пытался выполнить просьбы российского лидера, однако его отговаривали его же собственные высокопоставленные военные и дипломаты.
«Экономика России, возможно, и слаба, а ее население нездорово, но у Путина по-прежнему больше ядерных боеголовок, чем у США, — и он лихорадочно работает над созданием более мощных вооружений, которые американская ПРО не сможет блокировать. Низкопоклонство Трампа перед Путиным напрямую противоречит интересам США. Это опасно. Это не должно продолжаться», — подытоживает обозреватель The Washington Examiner Куин Хильер.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению ВерховногосудаРФот 29.12.2014. (прим. ИноТВ)
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