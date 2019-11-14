Newsweek: заполняя вакуум после США, Россия развернула в Сирии новую базу

Расширяя своё военное влияние в регионе, Россия развернула новую авиационную базу на севере Сирии в городе Камышлы, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, размещать на ней будут, прежде всего, вертолёты, что позволит Москве расширить зону воздушного патрулирования в приграничном регионе, где теперь после ухода США главную роль играют Россия и Турция.
Россия развернула новую авиационную базу в Северной Сирии в городе Камышлы в попытке расширить своё военное влияние в регионе. Таким образом Москва заполняет вакуум, оставшийся после американских сил, которые в прошлом месяце покинули районы, граничащие с турецкой границей, пишет Newsweek.
Глава новой базы Тимур Ходжаев сообщил, что на ней будут базироваться вертолёты, что позволит российским войскам расширить зону патрулирования в приграничном регионе, дела в котором теперь курирует Москва вместе с Турцией.
До последнего месяца Камышлы находились практически под тотальным контролем проамериканских Сирийских демократических сил (СДС), в то время как в руках верных президенту Сирии Башару Асаду частей находился только аэропорт этого города.
Однако после ухода США и вторжения Турции СДС были вынуждены обратиться за помощью к Асаду и его российским покровителям. В обмен они передали им контроль над несколькими ключевыми городами и прочими районами, отбитыми у ИГ* в ходе кровавой кампании против экстремистов.
Американские войска прошли через Камышлы в прошлом месяце, направляясь в Ирак. Местные жители тогда забрасывали американские конвои овощами и камнями, обвиняя их в том, что они бросают их на милость турок и протурецкого ополчения.
Уход США стал «бесценной стратегической победой» для Асада и России. Практически без единого выстрела «режим» установил контроль над большей частью востока страны и сумел фактически задушить в зародыше курдское квазигосударство.
Россия же, тем временем, превратилась в центрального игрока на территории этой разорённой войной страны. По словам Ходжаева, новая база в Камышлы — официально известная как авиационная комендатура — обеспечит «бесперебойные полёты, сохранность вертолётов, охрану и оборону данной территории».
Предполагается, что на базе появятся системы ПВО, диспетчерский пункт управления полётами, места для проведения медицинского осмотра и предполётной подготовки лётного состава. Первая группа вертолётов уже прилетела на базу. На одном из видео видно, как туда прибывает вертолёт МИ-8 в сопровождении транспортника и двух ударных вертолётов Ми-35.
Несмотря на вывод войск США из региона, в среду рядом с Камышлы были замечены американские солдаты. Хаотичная турецкая операция привела к тому, что на земле сложилась довольно неопределённая ситуация, а США, Россия, СДС и сирийский «режим» постоянно пересекаются друг с другом.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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