Обозреватель Nation: у Америки гораздо больше зарубежных баз, чем она утверждает

Американское правительство заявляет о наличии у него 514 официальных военных баз за рубежом, однако на самом деле их может быть гораздо больше, пишет обозреватель The Nation Ник Тёрс. Между тем Министерство обороны США отказывается это признавать.

По официальным данным Пентагона, ведомство распоряжается недвижимостью в 45 иностранных государствах. Из 514 «объектов Министерства обороны» за рубежом, большая часть находится в Германии (194 базы), в Японии (121 база) и в Южной Корее (83 базы).

Между тем в этом списке никогда не было ни одной сирийской базы и даже ни одного гарнизона США в Афганистане или Ираке, которые, как известно, там точно имеются.

По определённым оценкам, американских баз за рубежом в действительности около 800, хотя эта цифра не более чем обоснованное предположение из-за покрова секретности, под которым Пентагон скрывает эту тему.

Чтобы ещё больше запутать окружающих, военные используют целый набор эвфемизмов, которые позволяют американскому оборонному ведомству не называть вещи своими именами.

Так, аванпост США в Сирии «Чёрный замок», который получил такое название под влиянием сериала «Игра престолов» и который недавно поспешно покинули американские войска, никогда базой не считался. Его называли «объектом поддержки миссии».

И хотя Центральное командование Вооружённых сил США, которое занимается военными операциями на Ближнем Востоке, признаёт существование подобных объектов, оно не предоставляет данных об их количестве.

На вопрос об их числе Совместная объединённая оперативная группа операции «Непоколебимая решимость» заявила следующее: «Общее количество и местонахождение различных мест поддержки миссий не указывается по причинам оперативной безопасности».

Американские войска бросили на северо-востоке Сирии около десятка форпостов. И это, вероятно, крупнейшее массовое закрытие военных баз за всё время президентства Дональда Трампа. Как поясняет автор, утверждать это, конечно же, невозможно по той простой причине, что Пентагон отказывается представить точный отчёт о количестве зарубежных аванпостов.

Но несмотря на то что в Сирии было закрыто довольно много баз, всё это вряд ли означает существенное сокращение численности американских войск в регионе. Кроме того, президент Трамп в настоящий момент, возможно, перебрасывает в район, где находятся нефтяные месторождения Сирии, танки и бронетехнику со всеми необходимыми силами поддержки.

Таким образом президент сейчас то ли перегруппировывает войска в Сирии, то ли просто перебрасывает их в другое место на Ближнем Востоке. Одновременно с этим в Саудовской Аравии планируется развернуть новый американский контингент. Если принять во внимание всё вышеизложенное, то в этот самый момент, когда вроде бы должно происходить сокращение военного присутствия США в регионе, оно фактически увеличивается, указывается в статье.

Кроме того, учитывая склонность Вашингтона к ближневосточным военным миссиям, вероятность появления в регионе ещё большего числа американских баз также растёт, пишет обозреватель The Nation Ник Тёрс.