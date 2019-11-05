Кандидат в президенты США: присваивая сирийскую нефть, Трамп позорит американские войска

Решение Дональда Трампа оставить в Сирии часть войск для «охраны» месторождений нефти не только перечёркивает его предвыборные обещания, но и «позорит» американских военных, которых подвергают опасности ради присвоения чужих ресурсов, заявила в интервью Fox News кандидат в президенты США от Демократической партии Тулси Габбард. Габбард подчеркнула, что вмешательство Вашингтона в сирийский конфликт изначально было ошибкой, и пообещала в случае избрания как можно скорее его свернуть.

А у нас в гостях — член палаты представителей от штата Гавайи и кандидат в президенты на выборах 2020 года Тулси Габбард. Госпожа конгрессмен, давайте обсудим политику США в Сирии — как вы оцените заявления президента о том, что он оставит в Сирии ограниченный контингент для охраны нефтяных месторождений, хотя при этом он пытается вывести большую часть войск? Согласно данным сегодняшнего опроса Fox News, 69% опрошенных считают, что какую-то часть военнослужащих следует оставить, тогда как за вывод войск целиком высказалось 22%. Как вы это прокомментируете?

ТУЛСИ ГАББАРД, кандидат в президенты США: Начнём с самого первого и самого важного вопроса — какую цель ставят перед нашими войсками, остающимися в Сирии? Я сама военнослужащая, и я могу вам сказать, что нас с первого же дня в рамках начальной военной подготовки учили, что нужно понимать свою цель и задачу. Цель наших войск — оберегать безопасность американского народа, обеспечивать национальную безопасность нашей страны.

Печально, что президент Трамп в данном случае решил сменить курс — ведь ранее он много говорил о том, что планирует вернуть наших военнослужащих из Сирии домой. Теперь же он пошёл другим путём и стал заявлять, что оставит войска на сирийской территории, причём не для того, чтобы бороться с ИГ* или «Аль-Каидой»**, а для защиты нефтяных месторождений, которые вообще-то США не принадлежат. Эти нефтяные ресурсы на самом деле принадлежат сирийскому народу, и оставляя войска в опасном регионе для выполнения такой задачи, Трамп позорит их и обесценивает те жертвы, на которые идут они и их семьи.

На мой взгляд, важно отметить, что этот шаг — лишь очередное свидетельство того, что в Сирии с 2011 года происходит «современная осада»: сирийский народ лишают самых необходимых ресурсов, товаров первой необходимости и энергии, которые нужны им не только чтобы выжить, но и чтобы восстановить свои жизни. Это — ещё один пример тех тактических решений, которые применяются в продолжающейся в Сирии войне с целью смены режима, и я твёрдо убеждена, что её не следовало начинать и необходимо как можно скорее прекратить.

Да, и именно поэтому часть людей хочет прекратить все эти войны. Госпожа конгрессмен, пока вы ещё с нами, спрошу: у нас в эфире только что был Стив Бэннон (бывший советник президента Трампа. — ИноТВ), и он рассказал, что вы провели встречу с господином Трампом после его избрания, но до вступления в должность, чтобы получить пост в его администрации. В конечном счёте, если демократы и дальше продолжат обращаться с вами так, как сейчас, примете ли вы пост в структуре его следующей администрации?

ТУЛСИ ГАББАРД: Во-первых, я была на этой встрече не для того, чтобы пройти собеседование для приёма на работу, — меня попросили изложить свои взгляды на внешнюю политику тогда ещё избранному президенту Трампу, и я воспользовалась этой возможностью, надеясь, что мне, быть может, удастся как-то на него повлиять и побудить его несколько отдалиться от ястребов-неоконсерваторов вроде Джона Болтона.

Хочу, чтобы всем было предельно ясно: я участвую в президентских выборах для того, чтобы одержать победу над Дональдом Трампом, чтобы добиться необходимых нам кардинальных перемен во внешней политике и чтобы реализовать опыт, наработанный мной почти за семь лет службы в конгрессе и комитетах палаты представителей по иностранным делам, вооружённым силам и внутренней безопасности, а также личный опыт, приобретённый мной во время службы в армии, благодаря которому я буду готова с первого же дня своего президентства выполнять важнейшую роль президента — роль главнокомандующего.

Госпожа конгрессмен, благодарим вас за службу, и спасибо, что у нас сегодня побывали.

ТУЛСИ ГАББАРД: Спасибо и вам, Мария.

Дата выхода в эфир 03 ноября 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.