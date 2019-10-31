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WSJ: конец «мировому полицейскому» — Габбард пообещала исправить ошибки Клинтон

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Хиллари Клинтон и её многочисленные сторонники считают, что Вашингтон должен быть «мировым полицейским», менять режимы по своему усмотрению и сеять хаос за рубежом, утверждает в The Wall Street Journal кандидат в президенты США Тулси Габбард. Она обещает положить конец «новой холодной войне» и исправить ошибки прошлого перед соотечественниками и всем миром.
WSJ: конец «мировому полицейскому» — Габбард пообещала исправить ошибки Клинтон
Reuters

«Недавно Хиллари Клинтон ни с того ни с сего, без всяких оснований заявила, что российское правительство «натаскивает» меня на то, чтобы вести подрывную деятельность по отношению к Америке», — пишет кандидат в президенты США от Демократической партии и член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард в своей статье для The Wall Street Journal.

Политик напоминает, что как майор Национальной гвардии и человек, служивший своей стране в Ираке во время «одной из провальных войн за смену режима, за которые выступала госпожа Клинтон» в своей политической карьере, Габбард приносила присягу Конституции США. И теперь баллотируется в президенты, чтобы исправить бедственную ситуацию, оставшуюся после Клинтон.

От Ирака до Ливии и Сирии политика, за которую выступала бывший госсекретарь, повлекла за собой страшные катастрофы, подчёркивает Габбард. Именно поэтому, объясняет политик, в 2016 году она покинула пост вице-председателя национального комитета Демократической партии и поддержала другого кандидата, Берни Сандерса. Габбард уверена, что Клинтон с её мощными связями с политической элитой и влиятельными СМИ этого ей до сих пор не простила.

По словам гавайской кандидатки, нападки и попытки уничтожить её репутацию, а также вопросы о том, как она работает на Россию  или другие иностранные державы, сегодня не прекращаются. Габбард уверена, что люди, служащие «машине войны» и слишком могущественным разведведомствам, видят в ней угрозу, потому что не могут контролировать.  

Вся ситуация — не просто какая-нибудь «размолвка» между Клинтон и представительницей Гавайев в конгрессе. Это противостояние говорит о большой разнице во взглядах в демократическом лагере и выборе, который предстоит сделать избирателям, чтобы найти кандидата, у которого будут лучшие шансы победить Дональда Трампа. Хиллари Клинтон уже один раз проиграла.

Будет ли фигурировать имя Клинтон в списке кандидатов или нет, её внешняя политика там так или иначе будет представлена. Многие кандидаты от демократов, как и Хиллари, считают хорошей идеей быть «мировым полицейским», развязывать войны, чтобы избавляться от неугодных правительств, тратить деньги налогоплательщиков, лишать соотечественников жизней и сеять хаос за рубежом, ставя под угрозу безопасность дома. Габбард гарантирует, что её президентство положит всему этому конец.

Политик обещает, что с её приходом к власти закончится «новая холодная война» и гонка ядерных вооружений — ресурсы будут перенаправлены на то, что действительно необходимо делать, в самой Америке. Габбард подчёркивает, что она не собирается изолировать свою страну, но хочет вести позитивную внешнюю политику, которая будет строиться на дипломатии и сотрудничестве, а не на конфликтах.

«Люди, которые следуют доктрине Буша — Клинтон считают, что единственный способ взаимодействовать с другими странами — разбомбить их или довести до голода жесточайшими санкциями», — считает кандидатка.

Габбард подчёркивает, что главной обязанностью президента является пост верховного главнокомандующего, и соответствующий опыт у неё имеется. Политик обещает с самого первого дня своего президентства пытаться нивелировать ущерб, который нанесла «доктрина Буша — Клинтон» Америке и всему миру. Чтобы целиком и полностью сосредоточиться на этой задаче, Габбард не собирается идти на новый срок в палате представителей.

«Только признав свои прошлые неудачи, воплощением которых служит госпожа Клинтон и её пешки в СМИ, мы сможем двигаться к будущему, где правят мир, достоинство, прозрачность и алоха»*, — заключает представительница штата Гавайи.

* Слово «алоха» в переводе с гавайского означает «любовь», а также является традиционным приветствием Гавайев (прим. ИноТВ).   

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Wall Street Journal США Северная Америка
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