Обозреватель Guardian: Евросоюз оказался зажат между ненасытным Китаем и ненадёжной Америкой

Председатель КНР Си Цзиньпин недавно вовлёк члена ЕС и НАТО Грецию в свою всестороннюю инициативу «Один пояс — один путь», сделав эту страну для Пекина, по сути, «воротами в Европу», пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдаль. Таким образом, как отмечает автор, китайский лидер продвигает глобальные амбиции Поднебесной.

Между тем этот дипломатический шаг КНР чётко говорит о том, что ЕС столкнулся с более масштабным, возможно даже экзистенциальным, вызовом: «как не стать мясом в сэндвиче между ненасытным Китаем и всё более ненадежной, грубой и враждебной Америкой».

Ключевой платформой для стратегии Пекина стала так называемая группа «17+1», в которую входят Китай и 16 стран Центральной и Восточной Европы, а теперь ещё и Греция.

Однако ведущие члены ЕС, такие как Германия и Франция, относятся к происходящему с подозрением, опасаясь, что эта группа представляет собой попытку расколоть Европу. После того как Китай достиг договорённостей с Италией в рамках той же самой инициативы «Один пояс — один путь», Еврокомиссия даже объявила Поднебесную «системным противником».

Но потенциальную угрозу для Европы представляет не только Пекин, но и Вашингтон, особенно если Дональда Трампа переизберут на второй срок. Угроза со стороны США не ограничивается лишь сокращением военного сотрудничества и такими односторонними решениями, как зелёный свет Турции на вторжение в Сирию.

Британия оказывается у США во всё большем подчинении. Происходит это из-за того, что Лондон отчаянно нуждается в торговом договоре на случай выхода из ЕС и готов согласиться практически на любые условия. Из-за этого вызовы на западном фланге Евросоюза становятся всё более серьёзными, говорится в статье.

«Новоизбранное и неиспытанное» руководство ЕС оказалось в тисках между вероломными «англосаксами» с одной стороны и расчётливыми китайцами с другой, при этом есть ещё русские, которые постоянно ищут способ ослабить западные демократии.

«Возможно, крупные звери почувствовали кровь?» — задаётся вопросом автор.

Меркель, которая некогда господствовала в ЕС и сплачивала его, готовится к уходу со поста канцлера Германии. В политике Евросоюза по Ирану, Сирии, Ливии, Палестине, Украине и миграции царит хаос. При этом денег не хватает, а крайне правые националисты и популисты не дают покоя разобщённому континенту от Испании до Польши. На фоне всего этого европейский проект выглядит «небывало уязвимым», подытоживает обозреватель The Guardian Саймон Тисдаль.