Libération: Европа терпит бедствие — такой хрупкой и уязвимой она не была с 30-х
«Историческая память перестала быть тормозом» для разного рода радикальных движений в Европе: в Испании в минувшее воскресенье «на четвёртых за четыре года парламентских выборах» ультраправая партия Vox смогла набрать 15% голосов, удвоив таким образом число своих избирателей, пишет французская Libération. В свою очередь, продолжает обозреватель издания, в Германии вот уже несколько лет всё большей поддержкой публики пользуется радикальная правая партия АдГ — и «воспоминания о Третьем рейхе, квинтэссенции абсолютного ужаса и кошмарном пятне на истории немецкой нации опять-таки не мешают свободным людям выбирать возвращение в ад». И даже в Италии «из ура-патриотического популизма в исполнении Маттео Сальвини проступает образ Муссолини», подчёркивает журналист.
Тем временем, в Северной и Восточной Европе, которые «ещё совсем недавно были освобождены от советского ига и тоталитарного общественного строя», происходит расцвет «нелиберальных режимов», говорится в материале. «Эти националистические и авторитарные страны, которые с упоением насмехаются над правами и свободами, правосудием, прессой и университетами, за счёт щедрых субсидий со стороны Евросоюза устанавливают у себя жестокие правительства, преследуют оппозицию и оскорбляют искреннюю Европу. И с такой недодемократией теперь живёт полдюжины стран — членов ЕС», — констатирует автор.
«Если сюда добавить ещё и абсурдное поведение достопочтенной палаты общин Великобритании в последние три года и восхождение на пост премьер-министра Бориса Джонсона — циничного, но выразительного популиста, который с одной стороны проявляет себя лжецом и демагогом, а другой — умным и комичным оратором; если понаблюдать за тем, как неизбежно затягивает в трясину «большую коалицию», возглавляемую уже обессиленной Ангелой Меркель; если учесть, каким хрупким является парламентское большинство в Италии и каким неуловимым — большинство в правительстве Испании, становится уже невозможно отрицать, что парламентские демократии Европы переживают глубокий кризис», — рассуждает обозреватель Libération. По мысли автора, этот кризис только усугубляют сепаратистские настроения в ряде регионов, включая Каталонию, Шотландию и бельгийскую Фландрию, а также то обстоятельство, что даже во Франции, где президентские институты остаются ещё крепкими, граждане всё меньше довольны состоянием общества и всё сильнее склоняются к мнению о том, что демократия теряет эффективность.
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