Guardian: большинство жителей Восточной Европы опасаются за будущее демократии

Большинство восточноевропейцев старше 40 лет в настоящее время чувствуют себя в меньшей безопасности, нежели до падения Берлинской стены в 1989 году, пишет The Guardian со ссылкой на опрос YouGov. При этом, несмотря на опасения за демократию в своих странах, жители Восточной Европы верят в силу гражданского общества.
Через 30 лет после падения Берлинской стены жители Восточной Европы боятся за будущее демократии, не доверяют правительствам своих стран и СМИ, пишет The Guardian.
В частности, по данным опроса британской компании YouGov, от 51% до 61% респондентов Болгарии, Чехии, Германии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии считают, что демократия в их странах находится под угрозой. Кроме того, большинство участвовавших в опросе, беспокоятся за свободу слова, верховенство права, а также свобода собраний в своих странах.
Две трети опрошенных в Болгарии, более половины в Венгрии и Румынии, а также треть респондентов в Польше не верят в честность и справедливость выборов.
Лишь менее четверти опрошенных старше 40 лет отметили, что сегодня чувствуют себя в большей безопасности, нежели в 1989 году. Более того большинство в Болгарии, Румынии и Венгрии, а также немногим меньше половины опрошенных в Словакии, Польше, Германии и Чехии сочли, что людям стало сложнее жить той жизнью, который бы они хотели жить, вне зависимости от их происхождения, этнической принадлежности или сексуальной ориентации.
При этом большинство жителей в странах, где проходил опрос, признались, что верят в силу гражданского общества. Создатели опроса выявили широкую активность граждан, особенно среди людей в возрасте от 18 до 22 лет, принадлежащих к так называемому «поколению Z», и от 23 до 37 лет, а именно миллениалов.
По словам авторов исследования, наряду с «глубоким кризисом доверия», они обнаружили «крепкий дух инакомыслия и готовности бросить вызов тем, кто находится у власти». Особенно это касается «поколения Z».
«Они достигли совершеннолетия в эпоху после рецессии и обладают замечательной способностью эффективно мобилизоваться и ориентироваться в информационной среде. Они уверены в себе, чувствуют, что могут влиять на масштабные изменения, и демонстрируют широкое признание социальной справедливости», — отметили авторы опроса.
При этом основным «двигателем позитивных изменений» они назвали молодых женщин, способных к состраданию и более толерантных, нежели мужчины, пишет The Guardian.
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