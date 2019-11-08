Макрон: чтобы не превратиться в «вассала Китая», Россия должна стать партнёром Европы

По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, у России нет альтернативного пути, кроме развития партнёрства с Европой — иначе она превратится в «вассала Китая», пишет L’express. В пространном интервью британскому еженедельнику The Economist глава Пятой республики рассказал, что восстановление страны собственными силами, которое предпринимает сейчас Путин, представляется ему очень сложным в долгосрочной перспективе из-за нехватки экономических ресурсов и активного населения.

Эммануэль Макрон считает, что если Россия не хочет стать «вассалом Китая», у неё нет другого выбора, кроме как стать «партнёром» Европы, пишет L’express. Как заявил президент Франции в интервью журналу The Economist, опубликованному в четверг, современная модель развития России не сможет долго оставаться устойчивой. «Он [Владимир Путин] разработал анти-европейский из-за своего консерватизма проект, — подчеркнул Макрон, — но я не понимаю, как в долгосрочной перспективе его проект может не стать партнёрским проектом с Европой».

Глава Пятой республики указал, что на данный момент ВВП России находится на одном уровне с Испанией, население сокращается и стареет, а вооружение идёт самыми быстрыми темпами среди всех европейских стран, следуя модели чрезмерной милитаризации и увеличения числа конфликтов, например, на Украине. Неустойчивость такой модели, по мнению президента, объясняет то, что России будет очень сложно «восстановить своё могущество» в одиночестве, несмотря на то, что Европа сама «своими ошибками дала ей для этого возможность». Так, по мнению Макрона, «благодаря нашим собственным ошибкам» Россия «улучшила свою игру в Сирии». «Мы дали ей немного свободы, поэтому она может ещё продолжать играть так же», — заметил президент.

«Второй путь, к которому могла бы обраться Россия, это евразийская модель», — приводит французская газета рассуждения Эммануэля Макрона, который ссылается на расположение части страны в Азии и её сближении с Китаем. Глава Франции видит в Китае «доминирующую страну» и поэтому предполагает, что «в этой модели никогда не будет равновесия». Макрон заостряет внимание на рассадке за столом участников переговоров по Новому шёлковому пути: Владимир Путин оказывается «всё дальше и дальше от Си Цзиньпина».

«Я ни на секунду не поверю, что его (Путина. — Ино ТВ) стратегия состоит в том, чтобы быть вассалом Китая, — цитирует L’express слова Эммануэля Макрона. — В итоге какие ему остаются варианты? Восстановить равновесие с Европой», — подводит итог французский президент, предпринимающий шаги по ослаблению напряжённости в отношениях с Москвой.