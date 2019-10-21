Обозреватель Arab News: из отдалённой страны Россия превратилась для Саудовской Аравии в партнёра

Ещё недавно Россия для саудовцев была лишь далёкой страной, куда даже не каждый турист поедет, пишет обозреватель Arab News. Но теперь после взаимных визитов лидеров двух стран было подписано много контрактов, и в будущем из них может получиться сильный экономический союз.

Россию в арабских странах никогда не считали возможной стороной для сотрудничества, пишет глава саудовской инвестиционной компании Базел аль-Галайини в своей статье для Arab News. Хоть в бизнесе, туризме, образовании, медицине и прочих сферах, но жители Саудовской Аравии предпочитали пользоваться услугами других стран.

Причиной тому была долгая холодная война, языковой барьер и прочие культурные факторы. Но теперь, по словам автора статьи, после взаимных визитов лидеров стран между ними началась новая эпоха взаимоотношений.

Так, во время недавнего визита Владимира Путина он подписал с Саудовской Аравией инвестиционных контрактов на миллиарды долларов. Ещё до визита в качестве жеста доброй воли Российский фонд прямых инвестиций открыл свой первый зарубежный офис — в Саудовской Аравии.

Кроме того, во время переговоров было подписано множество меморандумов между российскими и саудовскими компаниями в разных сферах деятельности. Например, один из них касается развития платформ для запуска спутников. Саудовские компании также собираются инвестировать в сельское хозяйство в Черноморском регионе.

Россия же готова предоставить свои услуги в сфере строительства и недвижимости, административного консалтинга и информационных технологий.

Автор статьи вспоминает фильм 1963 года «Из России с любовью» и удивляется, что Россия считалась отдалённой страной даже для туристического путешествия. «Удивительно, как всё изменилось. Теперь, строя планы на 2030 год, мы наблюдаем создание сильного экономического союза, который принесёт обеим странам обоюдную выгоду от инвестиций», — пишет автор статьи в Arab News.