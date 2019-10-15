«Мы никогда не репетируем!» — MSNBC высмеял исполнение гимна России саудовским военным оркестром

Ещё во время визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию военный оркестр этого ближневосточного королевства зарекомендовал себя не с лучшей стороны, напоминает MSNBC. А когда в Эр-Рияд прибыл Владимир Путин и оркестр заиграл гимн России, стало ясно, что кое-кто пренебрегает репетициями, отмечает телеканал.
Первый пункт на сегодня. В этой программе мы много говорили о тёплых отношениях Дональда Трампа с саудовцами. Может быть, вы помните, что во время своего первого зарубежного турне в качестве президента он первым делом остановился в Саудовской Аравии. И, конечно, из этого визита всем, я думаю, запомнился шар. Трамп, король Салман и президент Египта собрались вокруг этого шара, положив на него руки, и стояли так почти две минуты, как будто вызывали тёмные силы или что-то в этом роде!
Было во время этого визита ещё кое-что, чему не уделили должного внимания. Речь идёт о саудовском военном оркестре, который уж точно не назовёшь великолепным.
Сегодня с государственным визитом в Эр-Рияд прибыл Владимир Путин. И, должен вам сказать, оркестр лучше не стал. Это и будет нашим вторым пунктом через 60 секунд…
Владимир Путин сегодня прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где его встретили с большой помпой и церемониями. Только посмотрите на этот драматический вход: они сделали так, что он прошёл по ковру, по меньшей мере, милю, пока шёл на встречу с королём Салманом. Конечно, Путин прибыл не с пустыми руками: королю в подарок он привёз российского кречета — молодую самочку по имени Альфа, обученную охоте на пернатую дичь… Ай-ай-ай! С живыми существами такое случается.
И, конечно же, было церемониальное исполнение государственного гимна России. Исполнял его совсем не исправившийся саудовский военный оркестр, девиз которого, по всей видимости, таков: «Мы никогда не репетируем!»
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