«Что-то грядёт»: Independent об истинной причине визита Путина в Эр-Рияд

Российский президент никогда не совершает государственный визит, если не происходят важные события, приводит мнение эксперта британский телеканал в материале, посвящённом прибытию Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Стремление договариваться со всеми сделало Москву ведущим игроком в регионе, но такая политика ведёт к росту напряжённости, предупреждает The Independent.

За годы своего президентства Владимир Путин всего лишь во второй раз посетил Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде российского лидера встретила конная гвардия и королевская пехота, после чего он на электрическом багги отправился во дворец короля Сальмана, пишет The Independent.

С одной стороны, этот визит продемонстрировал зрелость отношений между «капризными детьми международной политики». В 2018 году связи России с Саудовской Аравией, которая формально является союзницей США, заметно укрепились после соглашения ОПЕК+, которое регулировало цену на нефть с помощью ограничения добычи. Подписанные накануне 30 контрактов на сумму $2 млрд продемонстрировали новый уровень сотрудничества между странами, отмечает издание.

С другой стороны, приезд Путина подчеркнул растущую ответственность Москвы на «всё более нестабильном Ближнем Востоке». Сегодня Россия оказалась в центре двух значительных кризисов в этом регионе, обращает внимание The Independent.

Во-первых, речь идёт о последствиях турецкого наступления на севере Сирии, которое было вызвано решением Дональда Трампа вывести американские войска и бросить своих курдских союзников. Последовавшие хаотичные и кровавые столкновения привели к «вынужденному» заключению сделки между курдами и «сирийским режимом» при участии Кремля.

Правительственные войска уже взяли под контроль несколько поселений, которые ранее удерживались курдскими силами. Но Москва так и не пояснила, смогут ли курды сохранить влияние в регионе после развёртывания сирийской армии на границе, обращает внимание издание.

Второй напряжённый момент связан с атакой на саудовские нефтяные месторождения. В результате этого нападения, которое произошло всего за несколько недель до визита Путина, добыча нефти сократилась вполовину, а регион оказался на грани открытого конфликта.

Эр-Рияд и большинство западных столиц считают, что только Иран мог осуществить подобную атаку. Но Москва пока отказывается критиковать Тегеран, своего «ключевого союзника в сирийской кампании».

В телеинтервью перед поездкой в Саудовскую Аравию Путин настаивал, что у него нет информации о том, кто совершил нападение.«До того как достоверно не станет ясным и понятным, кто стоит за этой акцией, назначать виновными невиновных нецелесообразно», — заявил он.

Президент также воспользовался случаем, чтобы предложить саудовцам российские системы ПВО. И хотя Эр-Рияд вряд ли купит у Москвы эти комплексы, само предложение, весьма вероятно, вызвало беспокойство в Вашингтоне, который с давних пор снабжает арабское королевство оружием, рассуждает издание.

Российская политика, которая заключается в ведении переговоров со всеми, — главная причина, почему страна стала ведущим игроком на Ближнем Востоке, а Путин «приезжает в Саудовскую Аравию в качестве создателя королей» . Но в то же время такой подход всё больше и больше становится причиной напряжённости, считает The Independent.

«Иран с давних пор является токсичным вопросом для Саудовской Аравии и России, — говорит Юрий Бармин, эксперт Российского совета по международным делам. — В прошлом страны договорились игнорировать эту тему, но это больше невозможно, потому что поведение Ирана напрямую затрагивает российские интересы и предсказуемость добычи нефти, которая лежит в основе соглашения ОПЕК+».

По словам эксперта, у России есть несколько рычагов, чтобы повлиять на своего союзника. Она, весьма вероятно, предложит Эр-Рияду сделку, чтобы не допустить военного расширения Ирана на севере Сирии. При этом саудовцы также рассчитывают, что их турецкие соперники будут усмирены.

Война Турции с курдами на севере Сирии создала очевидные осложнения для Москвы. Она, очевидно, стремилась выйти из конфликта и по возможности предоставить «режиму» самому справляться с ситуацией, но последнее развитие событий в регионе этому явно не способствует. Но ещё большее беспокойство вызывает риск конфронтации России с Турцией, членом НАТО, полагает The Independent.

В Кремле такой сценарий назвали «немыслимым». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара поддерживают «тесные контакты», а между военными двух стран существует горячая линия.

Российские власти подтверждали, что турецкая операция и региональная стабильность - «ключевые темы для обсуждения» на встрече Путина с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Но это едва ли стало основной причиной визита российского президента, предполагает Бармин.

«Что-то грядёт, — предсказывает эксперт. — Путин никогда не совершает государственный визит, если не происходят важные события. Мы просто ещё не знаем, о чём именно идёт речь».