Asia Times: к саммиту в честь 70-летия НАТО подходит с серьёзными проблемами

Перед саммитом, приуроченным к 70-летию НАТО, всё свидетельствует о том, что дела у альянса обстоят не самым лучшим образом, пишут в Asia Times политологи Стивен и Шошана Брайен. Турция не горит желанием защищать Прибалтику, французский лидер Эммануэль Макрон констатирует у альянса «смерть мозга» — и всё это вызывает сомнения, что члены НАТО в нужный час будут готовы вступиться за кого-то из союзников.

В начале декабря главы стран НАТО приедут на саммит в Лондон, приуроченный к 70-летию альянса. Всё ли так плохо у союзников, как об этом говорил президент Франции Эммануэль Макрон? Правда ли, что Европа больше не может полагаться на Америку в вопросах собственной обороны, рассуждают политологи Стивен и Шошана Брайен в своей статье для Asia Times.

Дела на первый взгляд выглядят действительно не слишком хорошо для альянса. К примеру, Турция отказывается согласовывать план обороны НАТО для стран Прибалтики и Польши на случай нападения России, а Франция и Германия тем временем выступают за европейскую альтернативу НАТО — чтобы не было США.

Авторы статьи обращают внимание, что ещё в феврале 2017 года в статье итальянского аналитического центра Il Nodo di Gordio появился материал под названием «Будет ли НАТО воевать и за что?». Там выделялись три пункта относительно ситуации с альянсом, которые, по мнению Брайенов, актуальны и сегодня. Во-первых, НАТО не хватает военной техники и войск, чтобы при необходимости защитить Восточную Европу; во-вторых, система коллективной безопасности с её Пятой статьёй ещё не гарантирует, что блок вступит в боевые действия; и, в-третьих, некоторые члены альянса вряд ли поддержат оборону восточноевропейских стран, в особенности Прибалтики и Польши.

Стивен и Шошана Брайен сомневаются, что Греция и Турция сразу бросятся на помощь союзникам на севере, на который их интересы совершенно не распространяются и где они скорее тяготеют к России. Будут ли Франция и Германия рисковать своими экономиками ради войны, которой, по их мнению, можно было бы избежать?

Сегодня план обороны для Прибалтики и Польши поддержали все союзники, кроме Турции. Анкара утверждает, что согласится, если альянс признает действующие в Сирии курдские Отряды народной самообороны террористической организацией. Аналитики считают, что попытка Турции получить желаемое в обмен на свой голос может иметь негативные последствия для будущего НАТО.

Конечно, на предстоящем саммите будут предприняты попытки найти политическое решение для турецкого вопроса, но от этого глубинные политические и структурные проблемы альянса никуда не денутся. Если отложить в сторону тему о нехватке контингента НАТО в Европе, чтобы защитить Польшу и Прибалтику, очень чётко вырисовывается вопрос: будут ли страны альянса вообще отвечать на потенциальную атаку на союзника.