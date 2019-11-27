Der Spiegel: «бастион свободы и мира» — Меркель призвала бороться за сохранение НАТО

Выступая в немецком парламенте, глава правительства ФРГ Ангела Меркель похвалила Североатлантический альянс и подчеркнула значимость военного блока для безопасности Европы, сообщает Der Spiegel. Ведь НАТО — это «бастион» свободы и мира, и за это Германия должна быть благодарна «своим американским друзьям», констатировала федеральный канцлер.

Выступая в бундестаге, канцлер Германии Ангела Меркель похвалила НАТО и подчеркнула значимость военного блока для Европы, сообщает Der Spiegel.

Тем самым, по мнению немецкого издания, глава правительства ФРГ «не напрямую раскритиковала» президента Франции Эммануэля Макрона.

«Сохранение Североатлантического альянса — в наших исконных интересах», — констатировала Меркель.

К тому же, добавила канцлер Германии, в настоящий момент Европа не в состоянии защитить саму себя и поэтому зависит в этом вопросе от трансатлантического союза.

В свою очередь, федеративная республика должна бороться за сохранение единства внутри Североатлантического альянса, призвала глава немецкого правительства.

Ведь НАТО, по словам Меркель, — это «бастион» свободы и мира, и за это Германия должна быть благодарна «своим американским друзьям».

Подчеркнула канцлер Германии и «значимость Североатлантического альянса для стабилизации ситуации на Западных Балканах и в Афганистане», отмечает Der Spiegel.

Кроме того, глава немецкого правительства заявила, что Берлин намерен увеличить военные расходы. В 2020 году Германия будет тратить на армию 1,5% ВВП, а уже через 10 лет — обещанные НАТО 2% ВВП, заверила Меркель.