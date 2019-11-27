Der Spiegel: «бастион свободы и мира» — Меркель призвала бороться за сохранение НАТО

Выступая в немецком парламенте, глава правительства ФРГ Ангела Меркель похвалила Североатлантический альянс и подчеркнула значимость военного блока для безопасности Европы, сообщает Der Spiegel. Ведь НАТО — это «бастион» свободы и мира, и за это Германия должна быть благодарна «своим американским друзьям», констатировала федеральный канцлер.
Выступая в бундестаге, канцлер Германии Ангела Меркель похвалила НАТО и подчеркнула значимость военного блока для Европы, сообщает Der Spiegel.
Тем самым, по мнению немецкого издания, глава правительства ФРГ «не напрямую раскритиковала» президента Франции Эммануэля Макрона.
«Сохранение Североатлантического альянса — в наших исконных интересах», — констатировала Меркель.
К тому же, добавила канцлер Германии, в настоящий момент Европа не в состоянии защитить саму себя и поэтому зависит в этом вопросе от трансатлантического союза.
В свою очередь, федеративная республика должна бороться за сохранение единства внутри Североатлантического альянса, призвала глава немецкого правительства.
Ведь НАТО, по словам Меркель, — это «бастион» свободы и мира, и за это Германия должна быть благодарна «своим американским друзьям».
Подчеркнула канцлер Германии и «значимость Североатлантического альянса для стабилизации ситуации на Западных Балканах и в Афганистане», отмечает Der Spiegel.
Кроме того, глава немецкого правительства заявила, что Берлин намерен увеличить военные расходы. В 2020 году Германия будет тратить на армию 1,5% ВВП, а уже через 10 лет — обещанные НАТО 2% ВВП, заверила Меркель.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью агентству LETA прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отказе Турции от принятия плана по обеспечению защиты Польши и стран Прибалтики «в случае нападения России».
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским «Лионом» рассказал, как нападающий команды Артём Дзюба реагирует на ситуацию с болельщиками.
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировала законопроект, позволяющий многодетным семьям строить и реконструировать жилое помещение на садовом земельном участке на средства материнского капитала.
Законодательное собрание Челябинской области одобрило закон о корректировке ставок по упрощённой системе налогообложения, в том числе о снижении с 15% до 10% ставки «доходы минус расходы», сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на сайт регионального парламента.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок.
Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро. Об этом сообщил замруководителя офиса главы государства Кирилл Тимошенко.
Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» прокомментировал заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отказе Турции от принятия плана по обеспечению защиты Польши и стран Прибалтики «в случае нападения России».
Министерство здравоохранения России разработало и внесло в правительство законопроект, запрещающий распространять недостоверную информацию о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает пресс-службе ведомства.
Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Игорь Дармилов принял решение утвердить обвинительное заключение по делу местного жителя, обвиняемого в подготовке теракта на территории республики. Дело направлено в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Киев и Москва не ведут отдельные переговоры по прямым поставкам на Украину российского газа. Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал на брифинге.
Бывшая супруга российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита подала заявление в полицию, обвинив родственников спортсмена в похищении их детей.