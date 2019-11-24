Bild: за 14 лет у власти Меркель превратила Германию в «гаранта полезных советов»

Итоги внешней политики канцлера Германии Ангелы Меркель за 14 лет у власти ужасающие, пишет Bild. Из-за неё страна попала в энергетическую зависимость от России, а также в зависимость от Турции в миграционной сфере. Но самую большую ошибку она допустила в Сирии, по сути, посодействовав террористам и спровоцировав в Европе кризис, который расколол её на два политических лагеря, сетует автор статьи Юлиан Райхельт.

Ангела Меркель занимает пост канцлера уже 14 лет, пишет Bild. «Самую могущественную женщину в мире» называли хранительницей мира, благоразумия и диалога. Она постоянно вела себя как политик, способный достичь компромисса, как самый главный дипломат «в сложном мире мужских супер-эго», рассказывает автор статьи Юлиан Райхельт.

Но в действительности итоги её внешней политики ужасающие, убеждён журналист. Покой в родной стране для неё всегда был важнее проблем в других странах, пока эти проблемы не пришли в Германию. За все эти годы Берлин был последовательным только в желании «не пачкать руки», причём даже когда речь шла о диктаторах и террористах. Если в государстве можно было делать бизнес, Меркель — хотя и выросла в ГДР — была готова закрыть глаза на «злодеяния самых страшных врагов свободы». Причём зачастую она принимала решения в одностороннем порядке, что пугало её самых верных союзников.

Из-за канцлера Германия попала в зависимость от России в сфере энергетики, в миграционной сфере — от Турции, а в цифрой — теперь ещё и от Китая, компании которого она собирается доверить создание новой мобильной сети. За 14 лет Меркель превратила ФРГ в «гаранта полезных советов». Что-то разрешая, а на какие-то вещи просто закрывая глаза, она предавала ценности и способствовала возникновению кризисов. Возникшие в результате проблемы с беженцами раскололи Европу на два политических лагеря. А с террористами Меркель не захотела бороться даже после того, как они убили людей на рождественской ярмарке в нескольких километрах от её ведомства, негодует автор.

Союзники Германии отправились на войну с «Исламским государством»*. Бундесвер же полетел «на истребителях на фотосафари», чтобы делать по большей части бесполезные разведывательные снимки. Слова канцлера о том, что немцам нужно брать на себя большую ответственность за то, что происходит в мире, оказались пустыми, констатирует Райхельт.

При этом автор убеждён, что свою главную ошибку она совершила 21 августа 2013 года, когда «сирийский лидер Башар Асад использовал отравляющий газ против населения собственной страны». В тот день бывший президент США Барак Обама, по его собственным словам, собирался что-то предпринять, но не в одиночку, однако в «Берлине никто не брал трубку». Меркель не хотела вмешиваться в ситуацию. В результате в сирийцах, преданных Западом, «зародилась ненависть, ставшая питательной почвой для ИГ».

Вместо того чтобы действовать самостоятельно, Меркель перепоручила решение всех внешнеполитических вопросов в Сирии социал-демократам, а именно экс-министру иностранных дел Франк-Вальтеру Штайнмайеру. Для него канцлер стала начальником, у которой над дверью постоянно висит табличка «Просьба не мешать». Она позволяла ему и дальше «не обрывать нить диалога», причём даже с теми, кто ему врал с хладнокровной улыбкой на лице.

Штайнмайер стал для России любимым статистом для разыгрывания «фарса с мирными переговорами и соглашениями о прекращении огня», считает автор. Но возможным это стало именно благодаря Меркель, которая не хотела, чтобы войны мешали ей править. «Но в результате эта стратегия невмешательства привела к обратному. Она отдала Сирию русским, а сотни тысяч сирийцев пришли к ней», — заключает Райхельт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.