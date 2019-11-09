Меркель: Восточная Германия сравняется с Западной не раньше, чем через полвека
Германия сегодня празднует тридцатую годовщину падения Берлинской стены, однако воссоединение страны не завершено до сих пор, считает Ангела Меркель. «По некоторым вещам, о которых думали, что они сравняются между Востоком и Западом, сегодня видно, что на это уйдёт ещё половина столетия или больше», — признала канцлер Германии в интервью Süddeutsche Zeitung.
По её словам, «десять или двадцать лет спустя присутствовала надежда, что всё пойдёт быстрее», но тридцать лет — это уже нечто «почти окончательное». Ситуация ощущается особенно остро, потому что по всему миру набирают оборот националистические и протекционистские тенденции, подчеркнула Меркель в беседе с журналистами издания. Дискуссии также всё чаще ведутся с националистических позиций, а внимание при этом фокусируется на различиях, существующих между старыми и новыми землями Германии.
После объединения Германии многим удалось добиться успеха на профессиональном поприще, но многие поначалу потеряли работу, и, соответственно, оценивали новые жизненные условия более критически, отметила канцлер Германии. В ГДР больше людей были заняты в сельском хозяйстве, а промышленность не была эффективной. Отдельный человек, который работал так же прилежно, как и люди в Западной Германии, ничего не мог с этим поделать.
Сейчас молодёжь из восточных земель зачастую мало знает о ГДР. Как правило, это зависит от того, как о тех временах говорят у них дома и в школе. Некоторые семьи и учителя не находят в себе сил открыто говорить об истории ГДР, потому что сами были её частью, полагает Меркель.
В беседе с журналистами она рассказала, что представления жителей Восточной Германии о Западе зачастую были основаны на фильмах, которые показывали по телевизору, и на рассказах родственников. При этом или завышался уровень преступности, или идеализировались представления о том, как легко на Западе можно достичь благосостояния. После объединения восточные немцы часто шутили между собой, что «Запад уже не тот, что раньше».
По рассказу Меркель, 35 лет её жизни — а это больше половины на данный момент — связано с Восточной Германией. Впрочем, ей повезло, потому что в доме её родителей часто бывали гости из старых земель, с которыми можно было вести дискуссии.
Кроме того, канцлер заявила, что не разделяет точки зрения, в соответствии с которой Восточную Германию снова стали считать проблемным регионом в политическом плане.
На замечание о том, что её часто упрекают в недостаточно активном отстаивании интересов восточных немцев, Меркель пояснила, что является канцлером всей Германии и была избрана для защиты интересов всех немцев. Когда она только пришла в политику, то была представительницей меньшинства с разных точек зрения: протестантка, женщина, к тому же, тогда ещё молодая, восточная немка, учёная, что не так часто встречается в ХДС. Она не могла постоянно акцентировать внимание на каждом из этих аспектов, пояснила Меркель.
Также в интервью Süddeutsche Zeitung Меркель рассказала о том, как, живя в ГДР, смотрела фильмы Гойко Митича об индейцах и читала книги на ту же тему — например, «Сыновья Большой Медведицы». Между делом канцлер Германии призналась, что по-прежнему любит печь, а ещё с удовольствием ест солянку, хотя и не готовит её сама.
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