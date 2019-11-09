Меркель: Восточная Германия сравняется с Западной не раньше, чем через полвека

В тридцатую годовщину падения Берлинской стены Ангела Меркель рассказала Süddeutsche Zeitung о том, как на её мировоззрение повлияли 35 лет жизни в ГДР. По замечанию канцлера, после объединения Германии многим казалось, что восточные и западные земли скоро сравняются в различных аспектах жизни, но сейчас стало ясно, что на это понадобится ещё полвека, если не больше.

Германия сегодня празднует тридцатую годовщину падения Берлинской стены, однако воссоединение страны не завершено до сих пор, считает Ангела Меркель. «По некоторым вещам, о которых думали, что они сравняются между Востоком и Западом, сегодня видно, что на это уйдёт ещё половина столетия или больше», — признала канцлер Германии в интервью Süddeutsche Zeitung.

По её словам, «десять или двадцать лет спустя присутствовала надежда, что всё пойдёт быстрее», но тридцать лет — это уже нечто «почти окончательное». Ситуация ощущается особенно остро, потому что по всему миру набирают оборот националистические и протекционистские тенденции, подчеркнула Меркель в беседе с журналистами издания. Дискуссии также всё чаще ведутся с националистических позиций, а внимание при этом фокусируется на различиях, существующих между старыми и новыми землями Германии.

После объединения Германии многим удалось добиться успеха на профессиональном поприще, но многие поначалу потеряли работу, и, соответственно, оценивали новые жизненные условия более критически, отметила канцлер Германии. В ГДР больше людей были заняты в сельском хозяйстве, а промышленность не была эффективной. Отдельный человек, который работал так же прилежно, как и люди в Западной Германии, ничего не мог с этим поделать.

Сейчас молодёжь из восточных земель зачастую мало знает о ГДР. Как правило, это зависит от того, как о тех временах говорят у них дома и в школе. Некоторые семьи и учителя не находят в себе сил открыто говорить об истории ГДР, потому что сами были её частью, полагает Меркель.

В беседе с журналистами она рассказала, что представления жителей Восточной Германии о Западе зачастую были основаны на фильмах, которые показывали по телевизору, и на рассказах родственников. При этом или завышался уровень преступности, или идеализировались представления о том, как легко на Западе можно достичь благосостояния. После объединения восточные немцы часто шутили между собой, что «Запад уже не тот, что раньше».

По рассказу Меркель, 35 лет её жизни — а это больше половины на данный момент — связано с Восточной Германией. Впрочем, ей повезло, потому что в доме её родителей часто бывали гости из старых земель, с которыми можно было вести дискуссии.

Кроме того, канцлер заявила, что не разделяет точки зрения, в соответствии с которой Восточную Германию снова стали считать проблемным регионом в политическом плане.

На замечание о том, что её часто упрекают в недостаточно активном отстаивании интересов восточных немцев, Меркель пояснила, что является канцлером всей Германии и была избрана для защиты интересов всех немцев. Когда она только пришла в политику, то была представительницей меньшинства с разных точек зрения: протестантка, женщина, к тому же, тогда ещё молодая, восточная немка, учёная, что не так часто встречается в ХДС. Она не могла постоянно акцентировать внимание на каждом из этих аспектов, пояснила Меркель.

Также в интервью Süddeutsche Zeitung Меркель рассказала о том, как, живя в ГДР, смотрела фильмы Гойко Митича об индейцах и читала книги на ту же тему — например, «Сыновья Большой Медведицы». Между делом канцлер Германии призналась, что по-прежнему любит печь, а ещё с удовольствием ест солянку, хотя и не готовит её сама.