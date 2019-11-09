BFM TV: в объединённой Германии восточные немцы всё ещё чувствуют себя гражданами второго сорта

Падение Берлинской стены обернулось для многих жителей Восточной Германии чувством горечи и разочарования, которое не утихает и по сей день, передаёт BFM TV. Как поясняет телеканал, объединение Германии привело к ликвидации миллионов рабочих мест на востоке страны, а жители бывшей ГДР почувствовали себя гражданами второго сорта. Сегодня этим пользуются крайне правые партии, зарабатывающие на недовольстве граждан политические очки, отмечается в репортаже.

Этот пустырь — всё, что осталось от прежней жизни Хельмы.

ХЕЛЬМА ФИКС, пенсионерка: Вот здесь был вход, а слева — будка охранника.

Тридцать лет назад здесь возвышался завод по производству швейных машин, где Хельма занимала должность заместителя директора, однако после падения Берлинской стены всё в одночасье закончилось.

ХЕЛЬМА ФИКС: Приехали люди с Запада, вели себя очень нагло. Они осмотрели завод, а три месяца спустя полностью ликвидировали его. Все произошло совершенно внезапно.

Хельма так больше и не устроилась на работу. Сегодня, уже будучи на пенсии, она признаётся, что не испытывает ностальгии. Однако на то, чтобы смириться с объединением Германии, потребовалось время.

ХЕЛЬМА ФИКС: После падения стены я испытывала грусть и горечь. У меня было впечатление, что нас аннексировали.

АНТУАН ЭЛАР, специальный корреспондент BFM TV в Гёрлитце (Германия): В течение нескольких месяцев, последовавших за падением Берлинской стены, Восточная Германия лишилась около двух миллионов рабочих мест. Сегодня, спустя тридцать лет, многие восточные немцы чувствуют себя жертвами колонизации и гражданами второго сорта.

Яркий пример — этот район на окраине города. Для многих здесь надежды тридцатилетней давности обернулись разочарованием.

ЖЕНЩИНА: Рабочих мест недостаточно, в особенности, для молодёжи.

МУЖЧИНА: Зарплаты и пенсии ниже, чем на западе.

Этим чувством разочарования сегодня пользуются крайне правые партии. На последних региональных выборах АДГ набрала в этом районе 37% голосов

СЕБАСТЬЯН ВИППЕЛЬ, депутат от партии АДГ в парламенте Саксонии: Власти реставрируют центр города и перекрашивают фасады, но ни одной проблемы сверх этого не решают. И так — последние тридцать лет. Жители востока недовольны. Они хотят перемен так же, как и в 1989 году. Вот почему они голосуют за нашу партию.

АДГ, партия, похоже, пустившая глубокие корни, стала в бывшей ГДР второй по влиянию политической силой.

Дата выхода в эфир: 8 ноября 2019 года