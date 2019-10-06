Das Erste: для русских падение Берлинской стены превратилось из триумфа «свободы» в унижение

Поначалу русские радовались объединению Германии, но, когда ощутили на себе последствия этого события, «протрезвели», сообщает Das Erste. Для граждан России Берлинская стена стала символом холодной войны и силы, а её падение — свидетельством поражения Советов, объясняет немецкий телеканал.

Для немцев падение Берлинской стены было очень значимым и радостным событием, сообщает Das Erste. Остатки этого сооружения в столице Германии стали «памятником свободы». В России же мало кто помнит о событиях того времени. В годы перестройки люди в основном были заняты своими ежедневными нуждами, объясняет немецкий телеканал.

Поначалу русские радовались объединению Германии. Но когда ощутили на себе последствия этого события, наступило «протрезвление». Всё большее число советских республик стали требовать независимости от Москвы. Из-за перемен в системе у многих возникли проблемы.

Крах же Советского Союза многие русские восприняли не как «триумф демократии», а как унижение. Берлинская же стена для многих была не просто границей, а символом холодной войны, а также силы. В представлении людей она была «бастионом» защиты от США и НАТО. Её же падение стало для многих доказательством того, что Советы проиграли холодную войну.

В отличие от немцев русские негативно относятся и к тем политикам, из-за которых всё произошло. Если канцлера ФРГ Гельмута Коля мало кто помнит, потому что он был не очень харизматичной фигурой, то первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва помнят очень хорошо и не любят. Дело в том, что его внешнеполитические заслуги, которые так ценят граждане Западной Германии, волновали русских не так сильно, как его внутриполитические неудачи.

В российских учебниках по истории говорится о том, что «за весь срок правления Горбачёв не предложил ни одной позитивной идеи», отмечает Das Erste. При этом у современной молодёжи в России сложились романтические представления о социализме.