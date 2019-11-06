Der Spiegel: «дело рук жителей ГДР» — Меркель назвала «моментом счастья» падение Берлинской стены
Спустя 30 лет после падения Берлинской стены немцы в восточных и западных федеральных землях Германии до сих пор «живут по-разному», признала в интервью журналу Der Spiegel канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«То, что на востоке и на западе страны люди живут по-разному, — это факт. Мы должны больше об этом говорить и стремиться к взаимопониманию», — призвала глава немецкого правительства.
И тем не менее 9 ноября 1989 года, день падения Берлинской стены, родившаяся в ГДР Ангела Меркель всё равно считает «моментом счастья».
«Для меня 9 ноября 1989 года был и остаётся моментом счастья в немецкой истории. С 1949-го по 1989 год так много людей в ГДР мечтали о свободе — и неожиданно у нас появилась возможность открыто говорить об этом! Мы получили право высказываться. И сегодня право высказаться имеет каждый», — отметила канцлер Германии.
При этом, подчеркнула глава немецкого правительства, «мирная революция» и события 9 ноября 1989 года — это «дело рук именно граждан ГДР».
В интервью Der Spiegel Ангела Меркель также рассказала, что бы она сделала, если бы Германская Демократическая Республика по-прежнему существовала.
«Я бы тогда смогла осуществить свою мечту: в ГДР женщины выходили на пенсию в возрасте 60 лет, и уже пять лет назад я бы получила загранпаспорт и отправилась бы в путешествие по Америке. Ведь пенсионеры в ГДР могли свободно передвигаться: трудящиеся, которые уже не могли принести пользы социализму, получали право выезжать за пределы ГДР, — пояснила канцлер ФРГ. — Разумеется, я бы объездила и Западную Германию. В свою первую зарубежную поездку я, однако, хотела отправиться именно в Америку. Из-за размера, многообразия, культуры. Увидеть Скалистые горы, путешествовать на машине и сходить на концерт Брюса Спрингстина — вот о чём я мечтала».
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