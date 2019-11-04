France Info: ради воссоединения с любимой немец прорыл тоннель под Берлинской стеной

Телеканал France Info рассказал историю жителя Западного Берлина, в разгар холодной войны прорывшего тоннель под Берлинской стеной ради воссоединения с невестой, оставшейся в восточной части города. По словам 80-летнего Бориса Францке, всего, благодаря туннелю, вместе с братом он смог вызволить из ГДР около 20 человек.
Он один из тех, кто бросил вызов режиму бывшей ГДР. 80-летний Борис показывает тоннель, прорытый им под Берлинской стеной. В разгар холодной войны молодой человек оказался разлучён со своей невестой, оставшейся на Востоке. В попытке вывезти её обратно на Запад вместе с братом он начал рыть туннель за этим домом.
БОРИС ФРАНЦКЕ, 80 лет:Стена была здесь, вон за тем ангаром. А вот здесь был сарай, под которым мы рыли.
Пять недель работы — только для того, чтобы преодолеть расстояние 80 метров. С другой стороны стены двух братьев поджидали сотрудники Штази, но молодым людям удалось скрыться в туннеле.
Власти хотели взорвать подземный ход, однако один из сотрудников политической полиции дезактивировал взрывное устройство.
БОРИС ФРАНЦКЕ:Для меня этот человек — герой. Потому что, если бы его поймали, ему бы пришёл конец. Его могли убить как диверсанта.
В строительстве этого туннеля братья участвовали до 1964 года. По словам Бориса, оба они помогли сбежать примерно 20 жителям Восточной Германии.
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