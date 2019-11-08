Euronews: The Scorpions поблагодарили Горбачёва за «Ветер перемен»

Вокалист группы The Scorpions Клаус Майне, сочинивший после концерта в СССР легендарную композицию «Ветер перемен», выразил признательность экс-президенту Михаилу Горбачёву за его вклад в мирное воссоединение Германии. Во время встречи в Москве Майне подчеркнул, что немцы никогда не забудут «человека, изменившего мир», и исполнил Горбачёву отрывок своей песни, ставшей международным «гимном перемен», передаёт Euronews.
«Ветер перемен» (Wind of Change) The Scorpions — символ окончания холодной войны и падения Берлинской стены. У автора рок-баллады Калауса Майне давние дружеские отношения с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачёвым.
Снова они встретились в Москве, вспоминали конец 90-х. Горбачёв говорил о том, как обеспокоен ситуацией в мире, но при этом отмечал: «Самое трудное мы сделали».
Композицию «Ветер перемен» вокалист Клаус Майне написал, вдохновлённый визитом в СССР. The Scorpions — одна из первых западных рок-групп, давших концерт в Советах.
КЛАУС МАЙНЕ, вокалист The Scorpions:Мы, граждане Германии, никогда не забудем человека, изменившего мир. Он менялся прямо на наших глазах. «Ветер перемен» стал гимном, прозвучавшим по всему свету. И я спою его сейчас...
МИХАИЛ ГОРБАЧЁВ, экс-президент СССР:Я приглашаю вас на своё 90-летие.
В интервью немецким СМИ Майне говорит:
КЛАУС МАЙНЕ: Без Горбачёва воссоединение — и главным образом 9 ноября — не прошли бы так спокойно. Такой бы мирной, какой она была, революции не случилось: без выстрелов, без жертв, и танки не вышли на улицы 9 ноября благодаря Горбачёву. И это ему мы должны сказать спасибо.
Что касается Wind of Change, композиция не потеряла своей силы и по-прежнему содержит послание о мире без ненависти, агрессии и войн.
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