Горбачёв: Запад не думал о русских, когда хвастался победой в холодной войне

Западные страны провозгласили себя победителями в холодной войне, несмотря на то что её окончание было «общей победой», заявил в интервью немецкой газете Die Welt экс-президент СССР Михаил Горбачёв. «Они хвастались, а затем, кстати, и СМИ начали это делать. При этом они никогда не задумывались над тем, как это воспримут русские в России», — подчеркнул бывший советский лидер.
Западные страны, особенно Соединённые Штаты, провозгласили себя победителями в холодной войне, несмотря на то что её окончание было «общей победой» Советского Союза и Запада, заявил в интервью немецкой газете Die Welt экс-президент СССР Михаил Горбачёв.
«Они хвастались, а затем, кстати, и СМИ начали это делать. При этом они никогда не задумывались над тем, как это воспримут русские в России, которые сделали так много для того, чтобы положить конец холодной войне и гонке вооружений», — отметил бывший советский лидер.
Не подумали тогда западные страны и о том, как скажется это в дальнейшем на отношениях между Западом и Российской Федерацией, добавил Горбачёв.
И тем не менее, призвал экс-президент Советского Союза, при анализе «сегодняшних проблем» необходимо «смотреть вперёд, а не назад».
«Я вижу, как в последнее время некоторые политики в Европе серьёзнее задумываются над тем, что попытки изолировать Российскую Федерацию причиняют вред всем», — подчеркнул бывший советский лидер.
По словам Михаила Горбачёва, важно понимать «партнёра по переговорам» и «уважать ход его мысли».
«А не хвастаться и не поливать партнёра грязью», — констатировал бывший президент Советского Союза.
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в Москве был побит температурный рекорд 1922 года. По её данным, сегодняшний день стал самым тёплым 5 ноября за всю историю метеонаблюдений.
Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
США отказываются поставлять Турции истребители F-35, поэтому Анкара ускорила разработку собственных самолётов и начала рассматривать альтернативные варианты, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Директор спортивной школы по спортивной гимнастике в Черкесске Александр Джемакулов высказался по поводу смерти олимпийского чемпиона 1996 года Дмитрия Василенко, скончавшегося от бокового амиотрофического склероза.
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
Средняя цена на номера в отелях России снизилась за январь — сентябрь 2019 года на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составила 5,6 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитический центр консалтинговой компании Cushman & Wakefield.
Генеральный директор Института региональных проблем кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что в ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату.
Президент России Владимир Путин подписал указ, дающий ФСИН право готовить сотрудников пенитенциарных учреждений для других государств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Менеджер Оди Аттар, представляющий интересы бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, заявил, что его клиент категорически отрицает все обвинения в сексуальном насилии.
Промоутер российского боксёра Сергея Ковалёва Кэти Дува заявила, что спортсмену необходимо отдохнуть после поражения от мексиканца Сауля Альвареса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о возможных ментальных проблемах полузащитника команды Андре Шюррле, который в недавнем интервью признался, что задумывался о завершении карьеры.