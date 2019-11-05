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Горбачёв: Запад не думал о русских, когда хвастался победой в холодной войне

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Западные страны провозгласили себя победителями в холодной войне, несмотря на то что её окончание было «общей победой», заявил в интервью немецкой газете Die Welt экс-президент СССР Михаил Горбачёв. «Они хвастались, а затем, кстати, и СМИ начали это делать. При этом они никогда не задумывались над тем, как это воспримут русские в России», — подчеркнул бывший советский лидер.
Горбачёв: Запад не думал о русских, когда хвастался победой в холодной войне
Reuters

Западные страны, особенно Соединённые Штаты, провозгласили себя победителями в холодной войне, несмотря на то что её окончание было «общей победой» Советского Союза и Запада, заявил в интервью немецкой газете Die Welt экс-президент СССР Михаил Горбачёв.

«Они хвастались, а затем, кстати, и СМИ начали это делать. При этом они никогда не задумывались над тем, как это воспримут русские в России, которые сделали так много для того, чтобы положить конец холодной войне и гонке вооружений», — отметил бывший советский лидер.

Не подумали тогда западные страны и о том, как скажется это в дальнейшем на отношениях между Западом и Российской Федерацией, добавил Горбачёв.

И тем не менее, призвал экс-президент Советского Союза, при анализе «сегодняшних проблем» необходимо «смотреть вперёд, а не назад».

«Я вижу, как в последнее время некоторые политики в Европе серьёзнее задумываются над тем, что попытки изолировать Российскую Федерацию причиняют вред всем», — подчеркнул бывший советский лидер.

По словам Михаила Горбачёва, важно понимать «партнёра по переговорам» и «уважать ход его мысли».  

«А не хвастаться и не поливать партнёра грязью», — констатировал бывший президент Советского Союза.

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