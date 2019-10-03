Горбимания и горбифобия: Dekoder о том, как Горбачёв из «спасителя» превратился в «могильщика СССР»

В первые годы правления Михаила Горбачёва в нём видели «спасителя», пишет Dekoder. Народ возлагал на него завышенные ожидания, а он не сумел их оправдать, запустив «неконтролируемый процесс» развала Советского Союза. Теперь же в сознании россиян он стал главным «козлом отпущения» за события 1980-х и 1990-х годов. Однако со временем отношение к нему может измениться, уверена автор статьи Коринна Кур-Королёв.

В Германии первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв — «культовая фигура», пишет Dekoder. В России же отношение к нему носит неоднозначный характер и колеблется от «горбимании» до «горбифобии». Некоторые даже видят в нём «антихриста», и эти люди убеждены, что в крушении Советского Союза не обошлось без вмешательства «тёмных сил», рассказывает автор статьи Коринна Кур-Королёв.

Причём поначалу Горбачёва встречали как «спасителя», продолжает издание. Советский народ ликовал, людей охватила эйфория, и они проецировали на нового генсека свои мечты об улучшении уровня жизни. Он же пообещал, что добьётся экономического роста, проведёт демократизацию и сократит бюрократический аппарат в стране. Но политика перестройки и гласности запустила динамичный, «неконтролируемый процесс», который привёл к крушению СССР, объясняет автор.

В декабре 1991 года Горбачёв ушёл в отставку, и его место во главе уже новой страны занял президент Борис Ельцин. На своего предшественника он возложил всю ответственность за негативные последствия реформ. «Насколько завышенными были возложенные на него ожидания, настолько критичные и отрицательные оценки стали ему давать», — рассказывает автор. С тех пор Горбачёв в России стал «козлом отпущения».

Российскому обществу понадобится много времени, чтобы осмыслить историческую роль первого президента СССР во всех её гранях, продолжает издание. Его непопулярность в собственной стране на данный момент вызвана тремя основными причинами. Во-первых, в годы своего правления он действительно допустил ряд политических ошибок. Во-вторых, его критикуют во многом из-за того, что в исторической памяти россиян много пробелов. В-третьих, преемники Горбачёва целенаправленно демонизировали его реформы, чтобы дистанцироваться от них и таким образом оправдать свой политический курс.

Ошибка Горбачёва заключалась в том, что в период с 1985-го по 1991 год он занял позицию посредника между противниками и сторонниками реформ, из-за чего потерял поддержку обеих сторон. Речи генсека были многословными, но ни к чему не приводили, его действия были нерешительными и противоречивыми. Пожалуй, он не справился, потому что задача по реформированию всей советской системы оказалась для него слишком масштабной, считает Кур-Королёв.

При этом у россиян положительные результаты перестройки, к примеру, существенное увеличение гражданских прав и свобод, не ассоциируются с Горбачёвым. Они воспринимаются как нечто само собой разумеющееся или же вовсе не ценятся. В основном бывшего лидера обвиняют в развале Советского Союза. Но при этом — как и на Западе — люди забывают, что в 1991 году он пытался с помощью танков не допустить отделения прибалтийских республик. Однако жители Москвы и Ленинграда вышли на массовые протесты против этих насильственных мер. К тому же в марте 1991 года Горбачёв провёл Всесоюзный референдум о сохранении СССР. Он пытался заключить с республиками новый союзный договор.

Точку же на существовании Советов поставили президенты России, Украины и Белоруссии (Ельцин, Кравчук и Шушкевич), подписав 9 декабря 1991 года так называемое Беловежское соглашение. Поэтому те, кто называет Горбачёва «могильщиком СССР», недооценивают роль, которую сыграли в этом процессе Ельцин и сам российский народ, поддержавший его планы по демократизации и укреплению суверенитета России.

После прихода к власти Владимира Путина на образе Горбачёва «стали появляться новые тёмные пятна», продолжает издание. Новый глава Кремля поставил перед собой задачу по восстановлению сильного государства. Распад СССР он назвал крупнейшей катастрофой XX века. 90-е годы стали пугающим «отражением» «России будущего». В связи с этим в людях возникло отчуждение по отношению к тем, кто несёт ответственность за результаты реформ, а именно к Горбачёву и Ельцину. Причём к Горбачёву относятся даже хуже, чем к Ельцину, отмечает автор. За одним закрепился ярлык «пьяницы», а за другим — «предателя» и «врага народа».

Неизвестно, как это восприятие изменится в будущем, отмечает Dekoder. «Если путинская политика будет вести к дальнейшей стагнации в экономике, если он не выполнит обещаний по социальной защите и продолжит ограничивать гражданские свободы в неприемлемом для большинства масштабе», то это может укрепить желание перемен. И тогда реформы 1980-х и 1990-х годов, а также их авторы предстанут в более позитивном свете, заключает автор.