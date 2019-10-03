Горбимания и горбифобия: Dekoder о том, как Горбачёв из «спасителя» превратился в «могильщика СССР»

В первые годы правления Михаила Горбачёва в нём видели «спасителя», пишет Dekoder. Народ возлагал на него завышенные ожидания, а он не сумел их оправдать, запустив «неконтролируемый процесс» развала Советского Союза. Теперь же в сознании россиян он стал главным «козлом отпущения» за события 1980-х и 1990-х годов. Однако со временем отношение к нему может измениться, уверена автор статьи Коринна Кур-Королёв.