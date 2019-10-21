La Nouvelle Tribune: Михаил Горбачёв призывает мировых лидеров умерить пыл

Михаил Горбачёв рассказал, что периодически отсылает мировым лидерам — включая Владимира Путина, — письма, в которых даёт им ненавязчивые рекомендации, пишет La Nouvelle Tribune. По словам последнего советского президента, сейчас в мире сложилась особенно напряжённая обстановка, и лидерам необходимо избегать насилия и стремиться к диалогу.

«Последний лидер» Советского Союза Михаил Горбачёв недавно подтвердил сообщения СМИ о том, что он «позволяет себе время от времени отправлять небольшие сообщения» мировым лидерам, давая им советы, сообщает бенинская La Nouvelle Tribune. Как отмечается в материале газеты, среди адресатов господина Горбачёва фигурируют даже президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон.



Несмотря на то, что о содержании своих посланий Горбачёв ничего не рассказал, он всё же «обмолвился о том», что говорит в них о главных проблемах современности, стараясь при этом «не навязываться настоящим советником», пишет La Nouvelle Tribune. Как отметил советский президент в интервью российским СМИ, «на мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное».

Поскольку Горбачёв хорошо понимает, «какое давление ложится на плечи политиков» — ведь «ему и самому довелось испытать такое давление в последние годы Советского Союза», он «не стесняется делиться» с лидерами «кое-какими соображениями» — и, собственно говоря, никогда не скрывал свои мысли, периодически высказываясь по актуальным темам в различных интервью, пишет корреспондент La Nouvelle Tribune. «Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров», — признавал он в последнем таком интервью.

Совсем недавно экс-лидер СССР критиковал «чрезмерную военизацию внешней политики», а также несоблюдение многими странами международного права, говорится в материале. По его словам, в настоящий момент необходимо вернуться к переговорам и во что бы то ни стало избегать эскалации ситуации, пытаясь урегулировать конфликты «через силу и насилие», пишет La Nouvelle Tribune.