Der Standard: европейские партнёры недовольны внешнеполитическими «выходками» Макрона

Резкая смена взглядов президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России и Венгрии встревожила его европейских партнёров, сообщает Der Standard. Французский политик очень нетерпелив и непредсказуем в своей одержимости добиться успехов перед муниципальными выборами в стране. И его внешнеполитические выходки превращают все разговоры о сильной Европе в «бессмысленную проевропейскую риторику», отмечает австрийское издание.

Своей «внешнеполитической самодеятельностью» президент Франции Эммануэль Макрон вызывает у европейских партнёров всё большее недовольство и волнение, пишет Der Standard. Их встревожила резкая смена риторики и взглядов в отношении России и Венгрии. В своём недавнем интервью французский политик заявил, что Европа находится «на краю пропасти», констатировал «смерть мозга» у НАТО, а также поставил под сомнение пункт о коллективной защите. И всё это в преддверии саммита альянса в Лондоне и 70-летия со дня основания военной организации, отмечает австрийское издание.

Макрон призвал укрепить «стратегическую автономию» Европы. Он рассчитывает, что Франция сыграет главную роль в этом процессе. Впрочем, для достижения цели понадобится как минимум десятилетие, отметил президент, а также переосмысление отношений с Россией. Макрон настоял на необходимости «стратегического диалога» с Москвой. Канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Европейского совета Дональд Туск «дали ему отповедь» за эти слова. Польский политик напомнил, что для Европы Россия — это не «стратегический партнёр», а «стратегическая проблема».

При этом ещё осенью 2018 года Макрон говорил, что глава Кремля Владимир Путин «мечтает» о развале ЕС, напоминает Der Standard. Тогда он называл премьер-министра Венгрии Виктора Орбана своим «главным противником». Теперь же он говорит, что ему близок взгляд венгерского политика на то, как надо выстраивать отношения с Россией. Макрон даже выразил надежду, что Орбану удастся убедить в правильности своего подхода другие страны Вишеградской группы, в частности Польшу.

Всё это показывает, какие кардинальные изменения произошли с главой Франции за последний год, отмечает издание. Сейчас он говорит, что после брексита Великобритания станет «державой второго сорта», а также с помощью вето блокирует начало переговоров с Северной Македонией и Албанией о вступлении в ЕС. То, что свою политику он не согласовывает со своим главным союзником, канцлером Германии Ангелой Меркель, показывает «насколько нетерпелив и непредсказуем Макрон в своей одержимости добиться очевидных успехов перед муниципальными выборами в марте», пишет Der Standard.

«Внешнеполитические выходки главы Франции, разрушение оси с Меркель и прогнозируемые нападки Дональда Трампа на партнёров по НАТО доказывают, что призыв нового председателя Еврокомиссии (Урсулы фон дер Ляйен. — ИноТВ) к тому, чтобы Европа «научилась говорить языком силы», не более чем бессмысленная проевропейская риторика», заключает Der Standard.