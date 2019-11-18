Defense News: из-за политических разногласий юбилей НАТО будет напоминать похороны

В начале декабря члены Североатлантического альянса соберутся в Лондоне, чтобы отметить 70-летие военного блока, пишет Defense News. Но, весьма вероятно, празднование будет омрачено, потому что всё внимание будет приковано к Трампу, Эрдогану и Макрону, «которые раскачивают единство» НАТО, считают опрошенные изданием эксперты.

«Когда в начале декабря лидеры 29 стран НАТО соберутся в Лондоне, номинально главный акцент будет сделан на прославлении прошлого и взгляде в будущее. Но аналитики сходятся во мнении, что хотя эта встреча заявлена как празднования 70-летия альянса, из-за политики она скорее будет походить на похороны», — пишет Defense News.

На недавнем мероприятии, организованном «Атлантическим советом»*, сторонники НАТО высказали мнение, что лондонский саммит должен «подтвердить единство, сплочённость альянса». Но собравшиеся в зале эксперты всерьёз усомнились, что на встрече в британской столице удастся обойти политические противоречия.

По словам издания, аналитики в один голос утверждают, что основное внимание на саммите будет приковано к трём президентам, «которые расшатывали альянс в последние годы». Первый из них — Дональд Трамп. Он начал критиковать НАТО ещё во время предвыборной кампании, а на недавней встрече лидеров военного блока «намекал», что США могут выйти из организации.

Второй президент — Реджеп Тайип Эрдоган. Его решения купить российские зенитно-ракетные комплексы вопреки желаниям НАТО и ввести войска в Сирию вызвали сомнения о надёжности Турции как союзника, отмечает Defense News.

В компанию к Трампу и Эрдогану не так давно попал Эммануэль Макрон. Французский президент шокировал союзников интервью The Economist, в котором он констатировал «смерть мозга» НАТО, напоминает издание.

Из-за всех этих проблем саммит по случаю юбилея альянса «может вылиться во что-то неприятное», считает бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США Александр Вершбоу. В результате, по его словам, «все позитивные вопросы, вынесенные на повестку дня, могут утонуть в шуме».

С Вершбоу соглашается Ричард Хукер, бывший директор по российскому и европейскому направлению в Совете национальной безопасности США. «Я думаю, что время для встречи лидеров выбрано неудачно. Сейчас сходятся в одной точке противоречия и различные события… я не уверен, что всё пройдёт гладко или что будет много улыбок», — говорит он.

Их опасения разделяет член палаты представителей Рубен Галлего. Он отмечает, что каждый раз, когда НАТО «демонстрирует свою дисфункцию», конгрессу США труднее обеспечить финансирование альянса.

«Поэтому в идеале я бы хотел, чтобы все собрались, поговорили о будущих ролях, обсудили свои успехи… не нужно никакой драмы. Я думаю, это один из немногих случаев, когда нам стоит надеяться, что всё будет очень-очень скучно, потому что скучно значит безопасно», — рассуждает Галлего.

Разумеется, политика окажется далеко не единственной темой на грядущем лондонском саммите. Одним из центральных вопросов станет технологическое преимущество альянса над Россией и Китаем, обращает внимание Defense News.

Бывший британский посол Эдвард Фергюсон утверждает, что на встрече будет подписано соглашение, которое поможет НАТО «готовиться, защищаться и отражать гибридные угрозы». Кроме того, по словам дипломата, лидеры альянса должны признать космос пятым театром военных действий вслед за киберпространством.

Весьма вероятно, участники конференции также сделают упор на высоких технологиях, в том числе искусственном интеллекте. Стоит ожидать оживлённое обсуждение телесетей пятого поколения и их защиты, считает Defense News.

Военная мобильность также будет одной из главных тем, предсказывает аналитик RAND Corporation Марта Кепе. Она также надеется, что члены НАТО обсудят более тесное сотрудничество не только в оборонных, но и в гражданских проектах.

Все опрошенные изданием эксперты верят, что политические неурядицы не помешают НАТО, которое продолжает стремиться к модернизации. «Если рассматривать ситуацию в долгосрочной перспективе, то меня переполняет уверенность и оптимизм. Всё будет хорошо», — полагает Хукер. Но в то же время он добавляет: «Я рад, что меня не будет в Лондоне».

*«Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.